Двум украинцам светит пять лет за кражу 400 цыплят

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Днепропетровской области полицейские привлекли к ответственности двух человек за попытку кражи 400 цыплят из птицекомбината, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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Так, охранники сообщили полиции о неизвестных похитителях: мужчина перебросил ящики с цыплятами через забор, а с другой стороны женщина-сообщница грузила их в машину.

“Как установили полицейские, вором оказался 33-летний местный житель – работник комбината. Его сообщница – 26-летняя бывшая работница фабрики. Они спланировали и похитили с территории птицекомбинату 400 суточных цыплят. Преступников задержали на горячем, когда те пытались скрыться с места преступления”, – говорится в сообщении.

30 августа им было объявлено о подозрении ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 31 августа дело с обвинительным актом направлено в суд.

Похожая история произошла во Львовской области, где с территории экологического центра похитили павлинов, фазанов и декоративных кур.