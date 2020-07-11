Двум Зеленским не бывать. Одесса имеет шанс улизнуть «китайским курсом»

11.07.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Зеленский – самый слабый президент Украины. Выборы в Одессе перенесут на весну. Киев контролирует Одессу через уголовные дела мэра. Шарий отбирает рейтинги у Зеленского. Зеленскому уже всё равно.

Тем временем, на Украине успешно проведена работа по выращиванию овоща-избирателя и овоща-кандидата. Уровень образования населения снижен до минимума, а чиновники не имеют представления о своих функциональных обязанностях.

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О шансах на возвращение к управлению одесским регионом самого успешного одесского государственного менеджера Сергея Гриневецкого, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал известный одесский политолог Валерий Песецкий.

То, что под руководством Сергея Гриневецкого Одесская область после развала СССР, единственная на Украине, сумела подняться до уровня 1990 года, – современные украинские избиратели и «эксперты» даже не смогут понять, о чём это говорит.

Валентин Филиппов: В нашей виртуальной одесской студии Валерий Песецкий.

Валера, здравствуйте. Рады вас видеть.

Валерий Песецкий: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Валерий, скажите, как так странно устроена жизнь. Вот, в мэрии обыски. Потом приезжает в город Зеленский. Обысков целый день нет. Потом Зеленский уезжает, пообщавшись с мэром, и в мэрии снова обыски. Скажите, нет ли такой идеи: однажды Зеленского не выпустить из города, чтобы не было обысков.

Валерий Песецкий: Ну, вы знаете, по Зеленскому, вообще никто не понимает смысла его приезда ни в город, ни в нашу область. Привыкли по традиции судить, что будет некое событие. Кроме того, что открыл стадион в Южном и побывал в районе крушения танкера Delfi, ничего другого. Ну, сходил искупаться в море.

Потому что, на самом деле, люди ждали, и слухов было много, что он приедет, назначит нового губернатора. Этим губернатором, почему то, все обозначили Сергея Гриневецкого. А, более того, по тем же слухам, это ступень. А далее Гриневецкого “Слуги” выдвинут кандидатом в мэры на выборах, которые состоятся в марте, а не в октябре. Потому что практически все говорят о том, что их перенесут. Объявят карантин и перенесут.

Поэтому, все ждали, действительно, что Зеленский приедет, и будут такого рода события. Ну, он приехал – Куцый на месте, у Труханова на день прекратились обыски, которые, на самом деле, уже в последние годы для большинства одесситов просто носят ритуальный характер. И все их связывают с тем, что идут какие-то внутренние торги подковёрные.

То ли мало заносит Труханов тем, кому он должен заносить в офис Зеленского, то ли речь идёт о торговле вокруг результатов предстоящих местных выборов и судьбы самого Труханова. Опять же, есть версия, что договорённость есть, “Слуги” его поддерживают, но поддерживают так, чтобы не слез с крючка через уголовные дела, ну, и через схемы.

Например, большинство в Горсовете “слуги”, секретарь Горсовета “слуга”. И, если Труханов “рыпнется” и попытается нарушить договорённость, тут же суд выносит решение “Не имеет право занимать должность мэра”.

Валентин Филиппов: Даже если отстранят на какое-то время, то будет руководить городом представитель “Слуги народа”, если секретарём будет.

Валерий Песецкий: Да. На самом деле, правовой логики нет. Как бы по фактам собрано громадное количество документов, материалов и так далее, которые свидетельствуют о наличии коррупционных действий у мэра, у его окружения и прочее. Вот смешно. Я вам простой один аргумент приведу. Когда дело было по зданию Краяна, который купили в 10 раз или более дороже, если не в 20, чем оно стоило на самом деле. И адвокат Труханова мотивировал такую завышенную стоимость скачками цен на рынке коммерческой недвижимости. Ну, обхохочешься. Страна в кризисе, все цены упали везде и всюду, а тут скачок цен в 20 раз. Ну, здание Краян, которое находится, ну явно не в исторической, не в “козырной” части города.

То есть, если бы хотели посадить, то уже бы посадили. А раз идут такие игры, то, я предполагаю, что есть закулисье, и никого не интересует закон и исполнение закона, а интересуют конкретные выгоды, которые Труханов должен обеспечить благодаря этому давлению: судебному, уголовному, обысками и так далее. Всё.

Валентин Филиппов: Вот ты говоришь, что непонятно, зачем Зеленский приезжал. А я вот помню, из прошлой жизни, из жизни “преступной банды”, как сейчас принято говорить. Все президенты, приезжавшие в Одессу, приезжали они достаточно часто, это и Кучма, и Ющенко, и Янукович. И всегда обязательно посещали город Южный. И ходили слухи, например, что президенты приезжают в Южный, чтобы с ОПЗ лично забрать чемодан денег, которые причитаются президенту, должности президента с этого предприятия.

Мы когда говорим: “Непонятно зачем приехал Зеленский”, может он приехал просто свои деньги получить в разных точках города и области. Почему-то этот вопрос по поводу Зеленского не обсуждается. Или Зеленский – это, всё-таки, фигура не того масштаба, которая собирает лично дань с различных бизнесов крупных.

Валерий Песецкий: Я предполагаю, что, на самом деле, слухи о том, что президенты сюда приезжали собирать чемоданы, они не верны, по одной простой причине. Ну, во-первых, все они имеют и имели оффшоры, поэтому таскать чемоданы совершенно без надобности. Понятно, что обставлялось так, что “подкопаться”, что эти деньги предназначены президенту тоже – невозможно. И это тоже естественно. Поэтому, таскать чемоданы и прочее, мне кажется….

Валентин Филиппов: Может быть, это было давно, в период первичного накопления капитала, всё-таки, потому что чемоданы явно были. Я не говорю про нынешнего президента или там про прошлого, потому что уже, действительно, появились оффшоры, уже появились другие системы проплаты. Ну, вот, говорили такое.

Валерий Песецкий: Мне кажется, что это, в общем, уровень восприятия. Знаете, вот, когда рэкет, который потом стал крышами, объезжал свои точки и собирал…

Валентин Филиппов: Да, да.

Валерий Песецкий: Это начало 90-х. Президентам, я думаю, на начальном этапе, может быть. У меня просто был в жизни эпизод. В своё время, когда Кучма только стал президентом, ну, буквально месяцы прошли. Я был в Киеве, занимался журналистской деятельностью, общался с одним из его помощников. Фамилию называть не буду.

Валентин Филиппов: Не надо.

Валерий Песецкий: Ну, вот он мне предлагал интервью с Кучмой за триста долларов.

Валентин Филиппов: Вы знаете, Валерий, я вам должен сказать, что до сих пор существуют такие вот “решалы”, которые обещают интервью с каким-нибудь очень высокопоставленным человеком, и просят какую-то сумму за это.

То есть, я так понимаю, что, как правило, этот человек не в курсе, но зато этот “решала” обязательно пытается денег срубить… Причем, я так понимаю, что там принцип такой, как в Одессе при поступлении в ВУЗ, когда к тебе подходят и говорят, что за пять тысяч долларов организуют тебе поступление. Если ты потом не поступил, тебе деньги возвращают.

Валерий Песецкий: Когда-то в “Комсомольской правде” была на эту тему статья. Практиковали преподаватели московских ВУЗов, начиная с МГУ ту схему, поэтому, конечно, она пошла в народ. Поступил – оставил себе, не поступил – вернул. Тема немножко трансформировалась. То есть, даже если не поступает, в Одессе, по крайней мере, всё равно, деньги оставляет себе.

Валентин Филиппов: Ну, многие, например, решают некоторые вопросы, было в Одессе, в Горсовете. Представляются чиновником каким-то большим горсоветовским. Там же, ты помнишь, если зайти сзади в Горсовет, там, в подвале кафе. Раньше оно было свободно посещаемо, и через него был вход в сам Горсовет. Можно было созвониться с человеком, договориться встретиться возле входа в Горсовет, зайти в кафе, пройти через подвал, подняться через главный вход в Горсовет, поговорить с человеком, взять с него деньги за решение какого-то вопроса, зайти обратно в здание Горсовета, пройти через подвал, выйти через кафе сзади. То есть, такой проходной Горсовет был когда-то.

И люди были абсолютно уверены, что они платят деньги какому-то чиновнику за решение какой-то проблемы. А человек просто через кафе сзади заходил. Так были решены многие вопросы или, наоборот, не решены. По крайней мере, вопросы обогащения. Был такой период в истории города.

Хорошо. У меня такой вопрос, всё-таки, как к политологу, в чём-то политтехнологу. Я вот внимательно наблюдаю за Зеленским сейчас, за его компанией. Вам не кажется, что Зеленский, его команда, его технологи ведут компанию по опусканию рейтинга осознанную? То есть, они осознанно сейчас опускают рейтинг “Слуги народа” и Зеленского лично.

Валерий Песецкий: Нет, мне так не кажется.

Валентин Филиппов: Они же не дураки.

Валерий Песецкий: Нет, дело не в этом. Дело в том, что они не умеют ни поднимать рейтинг, ни опускать его. Зеленскому просто повезло по жизни, ему выпал джекпот.

Валентин Филиппов: Да ну, это вы про КВНщика говорите? Там люди знают, как поднять рейтинг и как опустить.

Валерий Песецкий: Может быть, вы и правы. Я ж не КВНщик, поэтому я не могу, к сожалению, знать вашу кухню. Может, действительно, такие штуки возможны, хотя КВН, всё-таки, никогда не был политической партией. Вот, впервые вышел. А там своя специфика.

Валентин Филиппов: Да, но КВНщики во всех штабах сидят.

Валерий Песецкий: Специфика есть. Например, Грынив – политтехнолог Порошенко, а перед этим Ющенко, рассказывает, что он начал мерить Зеленского непублично, не оглашая результаты, начиная с выхода первой серии “Слуга народа”, то есть с 2018 года. И уже тогда полагал, что Зеленский имеет высокий шанс возглавить президентский рейтинг и, соответственно, избраться в президенты.

Ну, насчёт сознательного опускания рейтинга, а смысл в чём?

Валентин Филиппов: Существует какая-то договорённость. Порулил, и хватит, уступай следующим.

Валерий Песецкий: Зеленский, как слабый президент, устраивает абсолютно всех.

Валентин Филиппов: Согласен. Но, может быть, он не устраивает самого себя.

Валерий Песецкий: Он абсолютно безвреден для олигархических групп. Это очевидно. Для своих политических конкурентов он не способен применить какие-то силовые методы. Поэтому, зачем? Наоборот. Чем больше такой президент будет находиться во власти, тем проще и легче будет “дерибанить” страну политической “саранче”, которая сегодня вошла во все кабинеты и представляет уже не себя, прежде всего, а исключительно, либо олигархов, либо внешнее управление.

Поэтому Зеленский, в этом отношении, для них самый удобный президент. И они, наоборот, должны поддерживать его рейтинг и его возможности снова переизбраться.

Валентин Филиппов: Ну, вы знаете, Валерий, я вам так скажу, Ющенко устраивал всех. Я даже скажу так, что пророссийских активистов он устраивал. Потому что, я должен сказать, что самая яркая борьба и самое яркое сплочение пророссийских, просоветских, “ватных”, как сейчас принято говорить, сил было именно при Ющенко. Мы стояли плечом к плечу. Нога к ноге, по колено в СНГ. Всё, как положено.

Партия регионов рулила, можно было добиться и премьер-министром посадить Януковича, Тимошенко, подмахивала России всё, что угодно, любые договора. И, главное, у людей был подъём. Мы вот-вот раздавим эту оранжевую гадость. И все олигархи были довольны, потому что слабый президент с рейтингом в 3%, который вообще пчёл разводил и возмутительные вещи говорил. Однако, Ющенко убрали.

Валерий Песецкий: Ну, всех он не устраивал. Вы вспомните, ситуацию 2007 года, это противостояние. Чуть ведь до гражданской войны не дошло. И войска были… То есть, никто не ждал от Ющенко таких резких движений, а он тогда на них пошёл.

На самом деле, насколько я помню историю, просто Ющенко, в своё время, вступил в достаточно эффективные переговоры с Януковичем и его окружением и просто сдал свою власть им. Просто передал без борьбы. Так было решено между ними. Поэтому его никто не трогал, ни его активы.

Ну, вспомните, да и по сей день никто не копает под Ющенко всерьёз. Хотя там, начиная с банка Украина, просто некуда проб ставить. Но его не трогают.

Состоялась передача власти амбициозному Януковичу.

Валентин Филиппов: Амбициозный Янукович. Как-то звучит даже странно после того, как он “обделался” и сбежал.

Валерий Песецкий: Ну, в разные времена он вёл себя по-разному. Поэтому я вообще предполагаю, что опять же, сбежал – это была сделка. То есть, он обменял тишину своих активов на вот эту безмозглую, с точки зрения его избирателя, и обидную сдачу власти просто так. Это факт. Но к тому времени, я, по-моему, от Царёва слышал, что активы его группы составляли порядка 40 миллиардов долларов. То есть, было за что торговаться.

Мы ведь все знаем, что ахиллесова пята всех наших политиков, ну, большинства – это их оффшорные счета на Западе, которые ими условно контролируются. Реально они контролируются финразведкой США, и она в любой момент может эти активы изъять или заморозить. Поэтому они очень уязвимы в этом плане и договороспособны, соответственно.

Эта тема была ещё запущена во время распада Советского Союза, когда сюда заходили оттуда якобы консультанты, которые создавали ситуацию фактического навязывания коррупционных действий вывода денег за рубеж только поднимающегося бизнеса политической элитой бывшего СССР.

Поэтому, в Украине она работает. Она, кстати, работает и в России точно также, но там есть определённые противовесы. В России создали ситуацию, при которой люди выбирают, кого больше бояться: США или собственной Родины, или Лубянки. У нас Лубянки нет. Нам бояться только американцев и их недовольства. Какой же выбор может быть?

Валентин Филиппов: По поводу, «какой же выбор может быть». Хочу вспомнить Анатолия Шария.

Смотрите, Шарий ведь двигает проект абсолютно аналогичный “Слуге народа”. Это тоже виртуальный проект, тоже мы не знаем никаких лиц. Он тоже находится больше в интернете. У того был сериал, у этого блог на ютубе. И, по большому счёту, Шарий сейчас действительно поднимается в рейтингах, поднимается за счёт “Слуги народа”. То есть, он именно избирателей “Слуги народа” забирает себе. Это к тому, что Зеленский всех устраивает. Так и Шарий будет всех устраивать, по большому счёту.

И скажите мне, почему люди настолько наивны, почему Шарий свои претензии высказывает Зеленскому, хотя должен высказывать Авакову? Побили активистов каких-то? Ну, кто это сделал? Всё равно аваковские сделали. Где это видано, чтобы Зеленский отдал распоряжение националистам кого-то бить? Может быть, он бы и хотел, но, в общем-то, мы прекрасно знаем, что ни один националист не послушается Зеленского.

Валерий Песецкий: Ну, вы знаете, на самом деле, фамилии здесь не существенны. Вы назвали феномен: Почему люди голосуют за популистов?

Валентин Филиппов: За виртуалов. Популистов – ладно.

Валерий Песецкий: Вчера это был Зеленский, сегодня Шарий, послезавтра будет ещё кто-то. И пока сам феномен будет присутствовать. Вспомните Ляшко, феномен Ляшко.

Валентин Филиппов: Ну, то по приколу. Ляшко – пидар с вилами.

Валерий Песецкий: Ну, вот за пидара сколько людей проголосовало. Только в слове пидар ставим пипику.

Валентин Филиппов: А мы в интернете, пофиг.

Валерий Песецкий: Вообще, если брать период независимости Украины, то однозначная тенденция – это деградация образовательного уровня населения. Причём, новое поколение, будучи оторванное от советской системы образования фундаментальной, демонстрирует эту “овощность” в своём выборе политическом. Я так предполагаю, их просто под это готовят. Под то, чтобы нашими президентами становились люди а-ля Зеленский, а-ля Шарий – кто угодно. Просто, выращивают под них избирателя.

Валентин Филиппов: Уровень образования падает и у населения, и у руководителей тоже. Потому что – это всё равно наш народ. Их же тоже в большей части не привезли откуда-то. Они вообще не имеют представления об управлении, они не знают Конституции своей страны, о добре и зле у них представлений нет. Третьякову хотя бы ту же вспомнить.

Валерий Песецкий: Они ведь, на самом деле, кровь и плоть от того “овощного” избирателя, о котором я вам сказал. Это же тридцатилетние ребята, может, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Они прошли ту школу, когда был полный отказ от фундаментальности самого образования в принципе. У меня взрослые дети. У меня сыну старшему 30 лет. Я помню, как он учился в одесских вузах. Преподаватели на лекции не ходят, это нормально. А просто собирают дань через старосту. Учишь ты или не учишь, если ты хочешь получить оценку в зачётку – плати. Никого не интересует, что ты читал, и вообще, владеешь ли ты предметом.

Поэтому, они вот такие, у них право на ошибку. Потому что они ж вообще ничего другого не могут сделать без ошибки. У них всё с ошибкой. Поэтому они отстаивают право на ошибку, потому что нет никаких ни знаний, ни опыта.

Валентин Филиппов: Мне больше всего понравилось из этих записе,й переговоров всяких, как какую-то девочку брали на работу в министерство куда-то, то ли министром, то ли зам.министра, не помню куда,… когда её спросили о том, что ты знаешь, что ты умеешь делать, она сказала “Я люблю реформировать”.

То есть, у неё образование – Могилянская академия, в лучшем случае. Она любит реформировать. Они придёт на железную дорогу, она будет её реформировать. То есть, что это означает, она толком не знает. Она будет что-то менять.

Валерий Песецкий: К сожалению, из-за этого, действительно, мы всё более превращаемся из государства в территорию с компактным проживанием большого числа людей.

Валентин Филиппов: У меня вопрос по поводу умственного уровня избирателей и уровня их образования.

Вот Гриневецкий вдруг оказался на экране. Вначале пошли слухи, потом он появился на экране. Он начал что-то, в кои веки, двадцать лет прошло, начал что-то умное рассказывать. Он вспомнил Китай, вспомнил ещё что-то.

Я не знаю, есть ли у него возможность завоевать большую любовь сейчас, хотя он всегда рейтинги высокие показывал. Его вообще способны понять нынешние украинские избиратели? То, о чём он говорит, вопросы, которые он ставит. Вообще, деятельность, которую он может вести, экономическую, внешнеполитическую. Они вообще понимаю, что это?

Валерий Песецкий: Я предполагаю, только старшее поколение, поколение самого Гриневецкого и чуть помоложе, до 50 лет. А дальше уже проблема. Поэтому, конечно же, такие люди, люди такого уровня, как Гриневецкий, это уже категория мамонтов, которые просто будут уходить, не оставляя, в общем-то, школы и преемников по простой причине, что потребности в них нет. Он бы мог это сделать, но кто ж ему позволит.

Поэтому, я предполагаю, что даже вот так называемые эксперты, которые с ним сегодня пытаются разговаривать, они не понимают о чём он вообще говорит. У человека системное мышление, он системно выстраивал экономику региона на протяжении долгих лет. Выстроил ситуацию, при нём Одесская область достигла уровня ВВП, который она утратила в период распада Советского Союза. А остальные области остались на уровне 60% от уровня советского периода. Много чего человек сделал, мог бы ещё много чего сделать не только для области, но и для страны.

Но, к сожалению, люди подобного рода, специалисты, их отсекли и люстрировали. Гриневецкого отсекли люстрацией, он сегодня под люстрацией. Он был когда-то первым секретарём райкома партии и спустя тридцать лет, или сколько там, ответил за то, что он тогда им был. Бред. Конечно, с точки зрения любого государственного строительства. Хотели наказывать, ну, надо было тогда, когда распался Советский Союз.

Валентин Филиппов: Ну, кто им позволил бы тогда? Извините, такие, как Гриневецкий Советский Союз и разваливали, если честно.

Валерий Песецкий: Я сомневаюсь. Я с ним говорил, он относился как раз к категории людей, которые были противниками развала.

Валентин Филиппов: Я согласен. Но он же тогда был при власти. И если бы он сопротивлялся этому активно вместе со своими товарищами, то, может, было бы как-то получше.

Валерий Песецкий: Если бы было чуть пожестче в этом отношении, то, конечно, низы бы могли удержать ситуацию, Союз бы сохранился, и пошли бы мы, например, по китайскому варианту, по китайскому пути. Ведь он рассматривался в период Горбачёва, и тот же Гриневецкий о нём знал. Я там, будучи в Москве, общался с людьми в ЦК и комсомола, и партии, и академиками. Я знал, что они этот путь прорабатывали и, вобще-то, он был готов.

Ведь китайцы взяли, на самом деле, наши наработки, когда начали строить свой так называемый «китайский путь». Они взяли наработки, которые, на самом деле, начали разрабатываться, насколько я помню, по отзывам тех, кто делал, такой академик, например, как Абел Агангебян. Вот он, в частности утверждал, что это была задача, поставленная Андроповым. А потом она при Горбачёве снова всплыла. Ну и, к сожалению, Горбачёв, будучи формально преемником Андропова, якобы его человеком, он не пошёл по этому пути, к сожалению.

Валентин Филиппов: Ладно. Я думаю, что на этой международной ноте, поскольку Одесса претендует на международное значение, на этой международной ноте мы будем прощаться. Огромное спасибо.

Я с надеждой смотрю на следующие местные выборы в городе Одессе. Может быть, к тому времени в Киеве всё развалится, и мы, наконец, будем выбирать руководителей, которые смогут что-то решать без давления сверху.

Валерий Песецкий: Будем надеяться. Я тоже на это надеюсь. Хотя пока, мы, как минимум, движемся к экономической катастрофе.

Валентин Филиппов: А это да. А мы к ней движется уже давно.

Валерий Песецкий: Она может обеспечить развал страны в территории намного быстрее, чем любой политический процесс.

Валентин Филиппов: Хорошо. Спасибо. Пока-пока.

Валерий Песецкий: Счастливо.