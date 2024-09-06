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Средний возраст украинского солдата на передовой составляет 46-49 лет. Они физически не могут ходить в штурмы и обороняться.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нигде в мире не было такого, чтобы старики за всю историю войн, вот, 5,5 тысяч лет письменной истории человечества – нигде старики не воевали, а молодежь отсиживалась. Это чисто украинское изобретение, и оно нам очень дорого обходится. Потому что средний возраст украинского пехотинца – 46-49 лет. При всем уважении, украинские мужчины 46 лет – это не западные мужчины 46 лет, которые с детства следят за здоровьем, ходят в спортзал, здорово питаются и так далее. Это дядьки, которым физически тяжело на жаре 33 градуса выполнять задачи… Бегать штурмовать или отбивать штурмы – тяжело физически это делать, здесь нужна молодежь, а у нас ее не берут. Это провал, на который постоянно указывают союзники», – заявил Арестович.