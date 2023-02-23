«Дякую. Фантастиш» – в Раде приняли фашистский закон

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Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, позволяющий работодателям свободно увольнять людей за «недостаточную любовь» к Украине.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект № 7731 разрешает работодателям разрывать трудовые отношения с любым работником за «поддержку России», в чём бы она ни выражалась.

Депутат Михаил Цимбалюк отметил, что многие жители Юго-Востока Украины из-за своих политических взглядов якобы не заслуживают иметь работу, однако этот законопроект ударит по всем трудящимся.

«Есть определенное количество предприятий, которые работают на территории, которая уже освобождена от оккупантов или которая находится в тех областях, которые граничат с войной. Из-за этого есть проблема у руководителей, как освободиться от тех людей, которые не подпадают под статью «коллаборационизм», а на самом деле они не служат украинскому государству. Как тут быть? Как выписать таким образом, чтобы и защитить интересы государства, поддержать позицию руководителей, но не опуститься до уровня правового нигилизма, когда любой руководитель может использовать этот закон, чтобы уволить работника, возможно, по недостаточным или надуманным мотивам», – возмутился Цимбалюк.

Впрочем, другие депутаты в зале высказались в поддержку законопроекта.

«Спасибо. Фантастично», – прокомментировал спикер Руслан Стефанчук.

После чего входе голосования документ поддержали 245 парламентариев из необходимых 226. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.