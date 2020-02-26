Дьявольский план: «Соросята» готовы запустить коронавирус на Украину

26.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В правительстве Украины, сформированном «соросятами», есть те, кто считает, что будет выгодно распространение коронавируса, чтобы отвлечь население от провалов в экономике, где ситуация катастрофически усугубляется после прихода команды Владимира Зеленского.

Между тем, на Украине полностью разрушены социальные институты и парализованы органы государственной власти. В случае, если в стране вспыхнет какая-либо эпидемия, это обернется колоссальными последствиями. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что украинское правительство, и в первую очередь господин Гончарук, прямо ждут, когда здесь начнется эпидемия коронавируса. Прямо ждут. Смотрите, у нас колоссальные проблемы в бюджете, недовыполнение поступлений, стремительно растет дефицит, приходят сообщения мне в личку, постоянно пишут люди о том, что задержки с зарплатами, со стипендиями, что не за что купить еду студентам, оплатить общагу. То есть, везде останавливаются платежи. Это происходило еще с декабря прошлого года, когда останавливали платежи и бюджетные распределения денег. То есть, им сейчас нужен просто этот информационный повод как Юлии Владимировне Тимошенко в свое время был нужен свиной грипп. Чтобы начать всех обеспечивать масками, открывать штабы и пытаться фокус сместить с падения экономического», – сказал депутат.

«Если смотреть за последний год, мы стремительно идем вниз, съедая запас», – предупредил он.

Однако распространение коронавируса может принять неконтролируемые последствия в условиях развала медицины на Украине.

«Мы находимся в состоянии полной незащищенности. Как социальной, так и правоохранительной, так и здравоохранения. Ни для кого же не секрет, что все эти системы не работают, и любая вспышка подобного рода эпидемии нас просто захлестнет, и мы даже знать об этом не будем. Его нельзя в Украине выявить», – заявил Дубинский.

Он привел в пример ситуацию с протестами против размещения прибывших из Китая граждан – изначально эвакуация также задумывалась властями для отвлечения внимания населения в годовщину убийств на Майдане, однако план вышел из-под контроля.

«А когда произошла эта эвакуация, в какой день? Это произошло через полтора месяца после того, как начались первые решения об эвакуации, первые запреты на перелеты. Другие страны уже месяц с этой темой работали и готовились к защите, а мы очнулись только через месяц.

Мое предположение говорит о том, что это случилось именно в дни, когда поднимался вопрос виновных в гибели «Небесной сотни», ответственности за смерти на Майдане, убийства милиции – это же 20-е, 21-е и 22-е число, то есть, в дни, когда наиболее актуально вопрос стоит, а где же результаты расследований, все информационное пространство было забито темой Новых Санжар», – объяснил Дубинский.