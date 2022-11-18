Дым без огня? Херсонский вице-губернатор Екатерина Губарева вышла на свободу

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Херсонский вице-губернатор Екатерина Губарева, о задержании которой правоохранителями сообщалось накануне, вышла на свободу.

Об этом сегодня утром сообщил ее супруг Павел Губарев, герой Русской весны в Донецке, ныне участвующий в СВО как рядовой российской армии.

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«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела. Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать всё как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами. (Кто их теперь боится?) В эти непростые дни в голове пелось летовское «Я так люблю свою страну и ненавижу государство!». За последних 8 лет воочию видел, как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз», – написал Губарев.

Он также пояснил отсутствие супруги на рабочем месте после референдума.

«Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение».

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков обращает внимание, что задержание Губаревой официально никто не разъяснил.

«Губареву отпустили. Но официально никто ничего так и не объяснил».

А журналист Александр Чаленко заявил, что, по его данным, речь идет о внутреннем конфликте в правительстве региона – Губарева «мешала калининградской команде», откомандированной в Херсон.

Между тем работавший в Херсонской области военкор Роман Сапоньков после задержания чиновницы отмечал:

«По поводу ареста Губаревой. Она отвечала за социальные выплаты. Я писал про проблемы с выплатой зарплат и пенсий в Херсонской области… Жителей Херсонской области банально перекидали с выплатами. Искренне надеюсь, что она к этим проблемам не имеет отношения».

Ранее Сапоньков писал, что «государство перекидало людей на правом берегу Днепра с зарплатами и пенсиями. Люди по 2-3 месяца ничего не получали».

По данным военкора, херсонцев ставили перед ультиматумом – выплаты получат только те, кто согласится на эвакуацию.

«В Херсоне остались самые беззащитные слои. Лежачие пенсионеры, инвалиды. Им некуда ехать», – рассказывал Сапоньков.

О проблемах с курируемой Губаревой социальной сферой писал и херсонский блогер Николай Терещенко, который сам безуспешно добивался оформления выплат.

«Губарева мне запомнилась по трём вещам. Отсутствием выплат на детей, которые мы так и не смогли получить в полном объёме. Торпедированием получения статуса многодетных семей, который рубили только по ей известным причинам. Неработающим ботом обратной связи, где ни разу ни на один вопрос не было ответа. Всё».