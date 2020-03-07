Дым без огня: Украина опровергает взрыв на заводе, который США не давали продать Китаю

07.03.2020, Киев, Михаил Рябов

МЧС Украины опровергло сообщения в социальных сетях о взрыве на заводе «Мотор сич» в Запорожье. На предприятии действительно произошло ЧП – из-за проседания грунта разрушилась кирпичная конструкция, которая обвалилась на территорию соседнего частного дома.

Очевидцы приняли за взрыв громкий звук от обрушения. Сейчас на месте работают специалисты. Пострадавших нет, сообщило местное издание «Индустриалка» со ссылкой на запорожское управление МЧС.

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Информация о взрыве стала распространяться после сообщения на Facebook жителя Запорожья Дениса Нечипоренко. «Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров», – написал он о происшествии на «Мотор Сич».

«Мотор-Сич» производит авиационные двигатели и обладает рядом уникальных технологий, в том числе, еще позднесоветского происхождения, доступ к которым получил Китай, приобретя пакет акций предприятия в конце 2019 года. США пытались сорвать сделку. Вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.