Дым над Севастополем не застал губернатора врасплох

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Сильное задымление в Южной бухте Севастополя вызвал пожар на частном судоремонтном заводе «Персей».

На предприятии загорелся плавучий док, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное», – написал он в телеграм-канале и попросил горожан не поддаваться на провокации.

В комментариях в соцсетях очевидцы пишут, что загорелась жилая каюта в правой башне дока. За короткое время возгорание было ликвидировано, жертв нет. Неделю назад в акватории Стрелецкой бухты горело списанное судно. На малом противолодочном корабле розетка не выдержала нагрузки бытового обогревателя и воспламенилась. Пострадавших не было.

С целью пресечения диверсий и терактов к годовщине начала СМВО на Крымском мосту усилили меры безопасности. Перед въездом на мост со стороны Тамани легковой транспорт досматривают как на въезде в Крым, так и на выезде через пункты пропуска на севере полуострова – из автомобиля нужно вынести весь багаж, предъявить к досмотру все конструкционные пустоты и запасное колесо, а при наличии аудиосистем с колонками проходить через сканер.

Проверяющие просят предъявить документы как водителей, так и пассажиров, включая документы на автомобиль. Очередь перед пунктом досмотра в сторону Крыма составляет больше 3 часов ожидания.