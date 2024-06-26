«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

Евросоюз накануне официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию. Для Молдовы запуск переговоров состоялся на межправительственной конференции Кишинев–Брюссель, организованной в Люксембурге бельгийским председательством в Совете ЕС, завершающим свой мандат.

Открыть переговоры с Украиной и Молдовой стоило немалого труда 26 странам ЕС, которым пришлось убеждать Венгрию, 27-ю страну, выступавшую против.

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Ранее президент Майя Санду подписала декрет о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, назначив главным переговорщиком от РМ вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимов. Власти страны нацелены на то, чтобы Молдова стала членом Европейского союза к 2030 году, и другого будущего, кроме как «в европейской семье», для нее не представляют.

О том, что дает Молдове начало переговоров о вступлении в ЕС и почему торопится сам Евросоюз, в интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Стартовали переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС. Какова их цель? Что это значит, в частности, для Молдовы? Есть мнение, что процесс интеграции может растянуться надолго. Но мы видим, что дистанцию, которую другие страны преодолевали годами, Кишинев прошел семимильными шагами: статус страны-кандидата предоставлен в июне 2022-го, в ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве, в декабре того же года старт переговоров был согласован, и в июне 2024-го переговоры уже начались. Может быть, с такими темпами и до вступления в ЕС недалеко?

Александр Кориненко: Переговоры в случае с Молдовой – это очередной ход, чтобы укрепить позиции Майи Санду на выборах президента. Европейцы сделали все, чтобы их креатура заняла снова кресло президента: бесконечные кредиты, советники, Европейский политический саммит, кандидатство в ЕС и как вишенка на торте – начало переговоров. Для простых людей это ничего не значит, их жизнь никак не изменится, а те, кто начинает переговоры, их заканчивать не будут, если переговоры вообще закончатся.

ПолитНавигатор: Майя Санду утвердила начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, не дожидаясь итогов назначенного на октябрь еврорефрендума. А если результат на референдуме будет отрицательный?

Александр Кориненко: Если будет отрицательный результат, то это удар по президенту, а не по процессу евроинтеграции. Конца света не произойдет, и Кишинев будет взаимодействовать с ЕС на том же уровне, а вот политической карьере Майи Санду придет конец, как и ряду проевропейских политиков и самой PAS. Они пошли ва-банк и поставили на кон свое политическое будущее.

ПолитНавигатор: И к Молдове, и к Украине в Евросоюзе неоднозначное отношение. Например, Венгрия пыталась заблокировать открытие переговоров по вступлению двух стран в ЕС. Кто еще может быть против новой волны расширения объединения?

Александр Кориненко: Пока есть только обещания и речь не идет о полноправном вступлении, то все страны ЕС готовы поддерживать этот процесс. Даже Будапешт в этом процессе противодействует не потому, что боится за будущее интеграционного объединения, а просто хочет получить какие-то бенефиты от Брюсселя. Ничего страшного, что Молдову и Украину пустили на несколько десятков лет в предбанник ЕС, думают главы европейских государств.

ПолитНавигатор: Как вы считаете, Украина и Молдова так и будут двигаться по направлению к ЕС синхронно?

Александр Кориненко: До окончания конфликта на Украине будут идти одним пакетом, а вот потом Молдова пойдет своим путем, так как неизвестно, какую территорию, с каким количеством населения и с насколько разрушенной экономикой подведет Киев к брюссельскому порогу. Пока Киеву дают сладкие обещания, чтобы он продолжал воевать. У Молдовы шансов немного больше, скорее, даже из-за размеров. Маленькая страна – небольшие проблемы для такого гиганта, как ЕС, а вот отстраивать Украину европейский налогоплательщик явно не собирается.

ПолитНавигатор: ЕС форсирует события, исходя из политической целесообразности, ведь ни Молдова, ни Украина не соответствуют требуемым стандартам для вступления и, похоже, не особо стремятся выполнять рекомендации ЕС. Чем все это может обернуться для самого Евросоюза?

Александр Кориненко: Да, ЕС лицемерно сам нарушил свои критерии. Все из-за вооруженного конфликта на Украине. Важно дать молдованам и украинцам надежду, а еще больше поддержать их управляемые правительства. Но дым надежд уйдет, и для молдован и украинцев останется лишь разбитое корыто с синим флагом с желтыми звездочками и глубокое разочарование на десятилетия.