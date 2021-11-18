«Дымит система!» – у Зе-депутата в Раде задымил и загорелся пульт для голосования

«Дымит система!» – у Зе-депутата в Раде задымил и загорелся пульт для голосованияНовости Украины
В зале Верховной рады загорелся пульт для голосования, из прибора повалил густой дым.
Инцидент произошёл во время внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как выяснилось, пожар произошёл на рабочем месте депутата «Слуги народа» Артёма Нагаевского.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук был вынужден прервать заседание.
«Уважаемые коллеги, дымит система! Перерыв 15 минут, разбирайтесь, почему дымит система», – распорядился спикер.
Произошедшее в своём блоге прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян.
«Судя по всему, проблема с электрикой случилась у целого ряда: соседний пульт также показывал признаки поломки, мигая экраном временами в такт с искрами в пульте Нагаевского.
Жаль, в этих хренях взрываться нечему. Да и садануть током, насколько я понимаю, тоже нельзя. Мелкое ЧП, увы», – написала Монтян.
Спасибо!
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