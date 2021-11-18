Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.11.2021 19:48
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Дымит система!» – у Зе-депутата в Раде задымил и загорелся пульт для голосования

Новости УкраиныВ зале Верховной рады загорелся пульт для голосования, из прибора повалил густой дым. Инцидент...

В зале Верховной рады загорелся пульт для голосования, из прибора повалил густой дым.

Инцидент произошёл во время внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как выяснилось, пожар произошёл на рабочем месте депутата «Слуги народа» Артёма Нагаевского.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук был вынужден прервать заседание.

«Уважаемые коллеги, дымит система! Перерыв 15 минут, разбирайтесь, почему дымит система», – распорядился спикер.

Произошедшее в своём блоге прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Судя по всему, проблема с электрикой случилась у целого ряда: соседний пульт также показывал признаки поломки, мигая экраном временами в такт с искрами в пульте Нагаевского.

Жаль, в этих хренях взрываться нечему. Да и садануть током, насколько я понимаю, тоже нельзя. Мелкое ЧП, увы», – написала Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть