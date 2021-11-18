«Дымит система!» – у Зе-депутата в Раде задымил и загорелся пульт для голосования

В зале Верховной рады загорелся пульт для голосования, из прибора повалил густой дым.

Инцидент произошёл во время внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснилось, пожар произошёл на рабочем месте депутата «Слуги народа» Артёма Нагаевского.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук был вынужден прервать заседание.

Произошедшее в своём блоге прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Судя по всему, проблема с электрикой случилась у целого ряда: соседний пульт также показывал признаки поломки, мигая экраном временами в такт с искрами в пульте Нагаевского.

Жаль, в этих хренях взрываться нечему. Да и садануть током, насколько я понимаю, тоже нельзя. Мелкое ЧП, увы», – написала Монтян.