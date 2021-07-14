«Дыра в игре ЕС». Президент Хорватии в Боснии демонстративно отказался встречаться с сараевской элитой

14.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе визита в Боснию и Герцеговину президент Хорватии Зоран Миланович посетил исключительно города, где живут боснийские хорваты и отказался ехать в Сараево.

Поведение хорватского лидера вызвало негативную реакцию бошнякского руководства БиГ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», во время поездки в БиГ Миланович побывал только в тех городах, где традиционно доминируют боснийские хорваты – Витез, Конич, Мостар, Ливно и Томиславград.

В ходе встречи с представителями хорватской общины Центральной Боснии хорватский президент сказал, что «больше не будет уступок в отношении прав хорватов в БиГ». При этом гость наотрез отказаться встречаться с избранным голосами бошняков «хорватским» членом Президиума БиГ Желько Комшичем, четко дав понять, что тот не является представителем его народа, как, впрочем, считают и подавляющее большинство боснийских хорватов.

При этом Миланович позволил себе ряд заявлений, которые вызвали возмущение сараевской элиты, в частности назвав БиГ «предпоследней дырой в игре ЕС». На что бошнякский член Президиума БиГ Шефик Джаферович сказал, что Миланович ведет себя, как «непристойный гость в чужом доме».

«Я вам не какой-то гость с базара, а гость только тех людей, к которым приехал», – прокомментировал эти слова, сделав укол в сторону менталитета бошняков, Миланович.