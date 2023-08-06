Дыра в украинском бюджете неприлично расширилась – Киев просит у Запада ещё валюты

Киев рассчитывает заткнуть огромную бюджетную дыру новыми валютными поступлениями от Запада. Все деньги уходят на «безопасность и оборону».

Об этом говорится в заявлении Нацбанка Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем дефицит бюджета «незалежной» оказался намного больше ранее прогнозируемого. Нацбанк ухудшил прогноз дефицита в 2024 году с 10,5% ВВП до 16,8% ВВП.

«Дефициты ожидаются выше, чем в предыдущем прогнозе, прежде всего из-за более длительной продолжительности рисков безопасности, а, следовательно, и необходимости значительных расходов на сферу безопасности и обороны.

Учитывая это, увеличены объемы ожидаемой международной помощи для финансирования других расходов», – говорится в сообщении.