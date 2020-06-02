Дыры в бюджете Украины залатают содержимым кошельков громадян

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины не имеет других источников пополнения бюджета, кроме кредитов и повышения налогов и тарифов – и оно пойдет на этот шаг.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат исторических наук политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дырки (в бюджете) будут латать за счет повышения налогов и тарифов. Вот, например, совсем скоро, с 1 июля этого года, повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам, как для промышленности, – это плюс 7%.

Будем платить отдельно с осени и за транспортировку электроэнергии. И вот что интересно – с 1 октября 2020 года отменяется льготный тариф на электроэнергию, 90 копеек за первые 100 киловатт.

Будьте спокойны – поднимут, потому что у них просто нет других способов латании дырок. Это – или кредиты, или повышение налогов, тарифов и так далее», – прогнозирует политолог.