Дышать невозможно. Харьковщину заволокло густым амбре от списка ОПЗЖ

10.10.2020, Харьков, Артур Манцевич

Харьковская территориальная городская избирательная комиссия зарегистрировала в Харьковский городской совет 16 партий, а в облсовет — 10. И тут не у всех единство формы и содержания.

С блоком мэра Кернеса всё ясно — от него идут служащие органов местного самоуправления и вовлеченные в их дела лица. Со «Слугой народа» — почти всё ясно: или лица новые, или непотопляемые функционеры, всегда идущие от партии власти, какой бы она ни была. Разве что экс-нардеп от «Самопомощи» Семенуха, один из соавторов антирусских законов, прилепился.

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Не вызывают вопросов и всевозможные нацисты, волонтёры АТО и грантоеды — от «евросолидарности» Порошенко, блока Светличной и до партии «Акцент». Впрочем, последние выдвинули человека с очень знаковой для Харькова фамилией Гольденберг. Такая, напомню, была у террориста, убившего губернатора князя Кропоткина.

Хочется напомнить, что в Далласе не выдвигают кандидатов с фамилией Освальд, в Сараево — Принцип, а в Москве — Каляев.

Кого ожидали бы увидеть избиратели в списках от «Оппоплатформы — За Життя»? Людей, достойно переживших последние годы здесь, пострадавших от майданной власти и отстаивавших все эти годы свои убеждения. Такие, конечно, там есть. Те же кандидат в мэры Александр Фельдман или дважды депутат горсовета Андрей Лесик – ни в чём дурном не замечены. Но кроме них…

Фельдман

Итак, возглавляет список на выборах в Харьковский облсовет председатель Харьковской региональной организации партии, бывший губернатор и глава администрации Порошенко Игорь Райнин.

Райнин

Да, тот самый, при котором нацистский и сбушный беспредел расцвели в регионе. Именно его подпись под присвоением харьковским улицам имен петлюровских погромщиков и нацистских прислужников.

Райнин, Бойко, Спасский

В первой пятерке также — директор компании «Обериг-Украина», бывший прокурор Сергей Гладкоскок; депутат ряда созывов Харьковского городского и областного совета Владимир Скоробагач (это его нацисты в своё время бросали в мусорный бак); предпринимательница Светлана Эстеровская. Замыкает первую пятерку «ОПЗЖ» Елена Бочарникова из Днепра, где она возглавляла департамент потребительского рынка и сферы услуг горсовета, а ныне указана как «временно безработная».

В первой пятерке партии в горсовет под №1 — Александр Фельдман. За ним следуют руководитель городской организации Андрей Лесик, а также заслуженный юрист Украины, член политсовета партии Андрей Спасский (о нём — ниже).

Лесик

Дамская комната в первой пятерке представлена юристкой Анастасией Губиной и предпринимательницей Аленой Агеенко. Там большинство составляют юристы, предприниматели, руководители ряда предприятий, научные сотрудники, есть студент и пенсионер. Но если разобраться повнимательнее…

У коренных жителей Гренландии есть любимый деликатес: в шкуру тюленя зашивают неразделанных морских птичек с перьями и требухой, накрывают камнями, от песцов и белых медведей, и ждут не меньше трех месяцев. Затем раскапывают, разрезают и едят на свежем воздухе, чтобы не задохнуться. Случайно попавшие к этой трапезе европейцы и американцы думают: «Уж лучше бы песец пришел на мягких лапках!»

Так и со списками ОПЗЖ, называемой в народе «За ЖОП!». Тюленья шкура там — центральное руководство, рассказывающее со своих каналов правильные вещи и из Киева поддерживающее имидж политической силы, а также те немногие люди, что ничем не провинились перед харьковскими избирателями. Но в остальном возникает вопрос: вот нафига таких набрали?

За ЖОП!

Зачем партии нужен, например, предприниматель Родзинский, которого обвиняют во многих грехах, вплоть до перепродажи земельных участков и черного риелторства. А то, что он в позапрошлом созыве горсовета поддерживал Порошенко и не любил мэра — так это мелочи.

Родзинский

Есть и те, кто на прошлых местных выборах участвовали, но до сих пор не расплатились со своими командами. Фамилии называть не стану: кому должны, те и так знают, а кто будет иметь с ними дело, того «кинут» в этом году. Что ж, никто не может помешать человеку стать лохом!

Или вот Андрей Спасский. Был в своё время помощником нардепа Арсения Яценюка, возглавлял избирательной штаб его политической силы в Киевской области… Злые языки говорят, что именно он продавал места в областном и городском партийных списках по полсотни тысяч баксов, причем одно место нескольким людям. Но как продавал, за сколько и продавал ли — это внутреннее дело партии. Нас же интересует, зачем ему там тот же Родзинский или другие персонажи, не менее колоритные на фоне программных установок партии.

Сергей Данило — адвокат черных риэлтеров и АТОшников, помощник бывшего нардепа от НФ Кирша. Вот что он писал на аваковском сайте «Главное» в 2015 году: «В течение многих лет мы слышим истерические выпады российских пропагандистов о нарушении прав и свобод русскоязычных граждан в Украине. Особенно, по их мнению, это касается права разговаривать на русском на территории Украины. Но в действительности ситуация выглядит с точностью до наоборот: школ с русским языком преподавания в Украине намного больше, чем украиноязычных, во многих высших учебных заведениях основным языком преподавания является русский. Кроме того, мне, как правозащитнику, не известен ни один факт нарушения прав любой национальности в Украине на языковой почве. Учитывая вышесказанное, единственным языком, который нуждается в защите в нашем государстве, является украинский!».

Видели ли лидеры партии Медведчук и Рабинович, что писали их выдвиженцы? Надеюсь, что нет. И гренландское блюдо на 450 километров до Киева не довоняет. Ну, разве что до Полтавы, Белгорода и Курска с Екатеринославом дойдет амбрэ от этой, с позволения сказать, оппозиции.