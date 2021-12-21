Джамалу критикуют за наряд с «открытыми гениталиями»

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Новости Украины

Близкая к меджлисовской верхушке певица Джамала, несколько лет назад победившая с антироссийской песней на конкурсе Евровидение, оказалась в центре скандала на Украине. Поводом стал более чем не скромный (тем более, для мусульманки) наряд, в котором артистка позировала фотографам во время вручения одной из музыкальных премий в Киеве.

Обтягивающий комбинезон телесного цвета создал впечатление полного отсутствия одежды у певицы. Остается только догадываться, как теперь реагирует на язвительные комментарии супруг Джамалы – бежавший в Киев активист Евромайдана из организации «КрымSOS» Сеит-Бекир Сулейманов, который младше артистки на 8 лет.

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Напомним, что недавно Джамала также оказалась под прицелом критики в СМИ во время открытия саммита «Крымская платформа». Там артистка исполнила ту самую песню «1944» о депортации крымских татар. Однако журналисты обнаружили, что за выступление Джамале из бюджета заплатили более 10 тысяч долларов.

В 2018 году песня «1944» использовалась на гей-параде в Киеве.

В киевском шествии гомосексуалистов также принимал участие замглавы меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.