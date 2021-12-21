Джамалу критикуют за наряд с «открытыми гениталиями»

21.12.2021  09:23 (Мск), Киев,
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Крым, Скандал, Украина
Новости Украины

Близкая к меджлисовской верхушке певица Джамала, несколько лет назад победившая с антироссийской песней на конкурсе Евровидение, оказалась в центре скандала на Украине. Поводом стал более чем не скромный (тем более, для мусульманки) наряд, в котором артистка позировала фотографам во время вручения одной из музыкальных премий в Киеве.

Обтягивающий комбинезон телесного цвета создал впечатление полного отсутствия одежды у певицы. Остается только догадываться, как теперь реагирует на язвительные комментарии супруг Джамалы – бежавший в Киев активист Евромайдана из организации «КрымSOS» Сеит-Бекир Сулейманов, который младше артистки на 8 лет.

Близкая к меджлисовской верхушке певица Джамала, несколько лет назад победившая с антироссийской песней на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Напомним, что недавно Джамала также оказалась под прицелом критики в СМИ во время открытия саммита «Крымская платформа». Там артистка исполнила ту самую песню «1944» о депортации крымских татар. Однако журналисты обнаружили, что за выступление Джамале из бюджета заплатили более 10 тысяч долларов.

В 2018 году песня «1944» использовалась на гей-параде в Киеве.

В киевском шествии гомосексуалистов также принимал участие замглавы меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть