Джангиров: «Газпром» своё отбил, теперь хоть режьте трубу «Северного потока-2»

02.12.2021  20:17 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина, Цены
Новости Украины

«Газпром» полностью компенсировал затраты на «Северный поток-2», и ничего страшного не произойдёт, даже если трубу демонтируют. Правда, цены на газ для европейцев вырастут ещё больше.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил  политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» полностью компенсировал затраты на «Северный поток-2», и ничего страшного не произойдёт, даже если...

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«Доход «Газпрома» увеличился больше чем в два раза. Если посчитать, даже с учётом налогов, то в этом году «отбит» «Северный поток-2». Его стоимость отбита. Причём, мы говорим всю стоимость – порядка десяти миллиардов, половину фактически внесли западные партнёры, Германия, Австрия, ещё кто-то, но они приняли участие в финансировании. То есть, как бы это было кредитование под поставки газа будущего. Вот [и вся] история, можно уже порезать эту трубу. Просто если её начнут демонтировать, я боюсь, что цены ещё вырастут.

Юмор в том, что если её запустят, цены упадут резко, даже на психологическом уровне. Я, например, ожидаю, что возможны варианты, когда именно в силу форс-мажорных обстоятельств, которые допускает третий энергопакет, будет даже без сертификации с согласия Германии запускаться «Северный поток-2» на какое-то время. Если все увидят, что это ситуацию выравнивает, и спотовые цены падают, вы знаете, непонятно, как дальше будет там этот вопрос политически решаться», – заявил Джангиров.

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