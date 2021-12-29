Джангиров: Киеву запретили поднимать вопрос Крыма

29.12.2021  11:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Очень похоже, что западные партнеры не позволяют сегодня Киеву лишний раз муссировать тему российского Крыма.

Такое мнение в эфире интернет-канала PolitWera высказал киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень похоже, что западные партнеры не позволяют сегодня Киеву лишний раз муссировать тему российского...

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По мнению Джангирова, с этим связан тот факт, что в последнее время вопрос статуса полуострова не муссируется слишком активно, не считая уровня различных украинских активистов.

«Полное впечатление, что запретили Киеву лишний раз вспоминать про Крым. После «Крымской платформы», понятно, кто-то там, где-то, что-то, но это не мероприятие, это не заявление. Крымские татары какие-то свои проводят мероприятия, еще что-то бывает про Крым. Но на официальном уровне Крыма вообще не касается. Вопрос идет только о Донбассе», – завил Джангиров.

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