Джангиров: Ответ США России не понравится союзникам США

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Ответ США на предложения России по безопасности может не устроить союзников Вашингтона, а потому вероятен его непубличный характер.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это может стать компромиссом между Россией и США.

«Поступила информация, что Госдеп просит, чтобы российский МИД не публиковал ответы, которые будут от Белого дома на российские предложения, которые кое-кто считает ультиматумом. Что касается Столтенберга, потому что НАТО тоже хочет свое написать, понятно, что там будет больше всякого отрицательного и, скорее всего, они будут публичными», – сказал политолог.

«А неприличность ответа, если Россия согласится на это, потому что от российского МИДа было сообщение, что они не получали официального запроса, предполагает, что там какой-то может быть компромисс, который с одной стороны не устроит союзников Штатов, и Штаты не хотят его оглашать. С другой стороны, он и не является выполнением российских условий. Но стороны скажут, что какой-то первый шаг сделан, стали понятнее позиции друг друга и продолжат переговорный процесс», – заявил Джангиров.