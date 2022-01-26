Джангиров: Ответ США России не понравится союзникам США

26.01.2022  16:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Ответ США на предложения России по безопасности может не устроить союзников Вашингтона, а потому вероятен его непубличный характер.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответ США на предложения России по безопасности может не устроить союзников Вашингтона, а потому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам эксперта, это может стать компромиссом между Россией и США.

«Поступила информация, что Госдеп просит, чтобы российский МИД не публиковал ответы, которые будут от Белого дома на российские предложения, которые кое-кто считает ультиматумом. Что касается Столтенберга, потому что НАТО тоже хочет свое написать, понятно, что там будет больше всякого отрицательного и, скорее всего, они будут публичными», – сказал политолог.

«А неприличность ответа, если Россия согласится на это, потому что от российского МИДа было сообщение, что они не получали официального запроса, предполагает, что там какой-то может быть компромисс, который с одной стороны не устроит союзников Штатов, и Штаты не хотят его оглашать. С другой стороны, он и не является выполнением российских условий. Но стороны скажут, что какой-то первый шаг сделан, стали понятнее позиции друг друга и продолжат переговорный процесс», – заявил Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть