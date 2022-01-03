Джангиров: Польша считает, что Россия потребовала немыслимого

03.01.2022  16:38 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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НАТО, Политика, Польша, Россия, США


Выдвинутый Россией ультиматум о нерасширении НАТО был довольно спокойно воспринят в США и Германии, в отличие от стран-«младоевропейцев».

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдвинутый Россией ультиматум о нерасширении НАТО был довольно спокойно воспринят в США и Германии,...

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«Очень интересна ситуация российского ультиматума – спокойнее всего его восприняли США. Мы понимаем, что никакой неожиданности в нём не было. И вторые по спокойствия – это Германия.

Более того, как мы понимаем, всё идёт по некоему согласованному обеими сторонами плану, потому что Песков, хотя и сказал, что ответа пока не получили, но что оно обсуждается – это хорошо», – сказал эксперт.

Джангиров полагает, что Вашингтон готов принести в жертву интересы младших «союзников» по НАТО.

«Для союзников по НАТО, которое американцам уже не очень надо, произошло нечто немыслимое. Тот документ США не отвергли немедленно, а сказали, что будут обсуждать.

Польша заявила, что нужен контр-ультиматум. Тоже интересный момент. От кого? От НАТО? Это не к НАТО обратились. От ЕС? Вообще речи не идёт.

ЕС говорит, что хочет подключиться к диалогу. Обратитесь сначала к США, хотят ли они вас видеть субъектом этого процесса. То есть, если надо договориться с НАТО, то звонить не в Брюссель, а в Вашингтон.

Но дело не в том, что Россия так себя ведёт, а в том, что США не против», – резюмировал эксперт.



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