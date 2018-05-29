29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Выборы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Джангиров: Порошенко рано списывать со счетов


Вопреки социологическим опросам и прогнозам политологов, у действующего президента Петра Порошенко по прежнему остаются шансы победить в президентской гонке.

Об этом в эфире канала «InterVizor» рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, социологические опросы не показывают реальную картину, и скорее всего, Порошенко способен обойти своих конкурентов из юго-восточной части Украины.

«На самом деле, обратите внимание на количество неопределившихся, отказавшихся и посмотрите их региональную партийную разбивку. Порошенко вопреки той социологии, которая показывает только пришедших, легко выигрывает у любого представителя Юго-Востока на сегодняшний день», – высказал своё мнение политолог.

Джангиров отметил, что активность избирателей в центральной и западной Украине намного выше юго-восточной.

«Условного Бойко он (Петр Порошенко – ред.) выигрывает. Точно так же будет по уровню мобилизации, он выигрывает у Ляшко», – сказал он.

Но кроме вышеупомянутых кандидатов, политолог назвал имена тех, кто будет наиболее неудобен действующему президенту Украины.

«Самый неприемлемый, как не странно, для него противник – это Гриценко. Потому, что именно в связи с ним могут возникнуть всяческие волнения с требованием пересчета», – намекнул Джангиров на вероятную возможность фальсификации на грядущих президентских выборах.

По его мнению, самым безнадежным вариантом вероятного противника во втором туре выборов для Порошенко является Тимошенко.

«Самый безнадежный вариант – это Тимошенко, потому что в случае выхода Тимошенко во второй тур, «остаточне прощавай» Петру Алексеевичу скажут уже все чиновники», – подчеркнул Джангиров.

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