Джангиров: Россия начинает политическое наступление на Украину

05.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия, пользуясь мировой ситуацией, начинает дипломатическое наступление на Украину, чье руководство, как и во времена Петра Порошенко, отказывается выполнять Минские соглашения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация понятная: Россия предлагает предъявить Украине изменения в Конституцию, Украина может только отказаться в нынешней ситуации. После чего наступает вопрос: а что дальше со всем этим делать, если изменения в Конституцию были записаны в Минские соглашения, точнее в то, что называется «Минск-2», то есть, минский протокол», – заявил Джангиров.

«Россия сейчас, завершив конституционную эпопею, и, судя по цифрам, они действительно медленно, но выходят из коронавируса. И пользуясь, в общем-то, общим ослаблением Запада, связанным, естественно Россия сейчас будет вести более активную внешнюю политику. И естественно, начинать будут с ближнего зарубежья, разумеется, это Украина.

В других точках сейчас позиционная ситуация, вялотекущие переговорные процессы, а Украина – это точка, в которой можно поставить вопрос ребром и, скажем, начать выход из переговорного процесса.

Нет, Россия не выйдет из Минских соглашением, но Москва будет ставить вопрос таким образом, что, если Украина не подготовила изменения в Конституцию или закон о выборах, или весь пакет, которые прописан в минском протоколе 12 февраля 2015 года, то нет смысла собираться в Нормандском формате», – отметил эксперт.