Джангиров: «Шахтёры» выйдут на границу с Запорожской областью

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Новости Украины

Вместо того, чтобы ссориться с Западом и пытаться захватить Украину силой, Россия попытается договориться с США и Германией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочет ли Россия захватить Украину? Нет. Тогда мы можем вести дискуссию – а что она хочет, и чего хочет Запад, и возможен ли компромисс? Потому что, если Россия хочет захватить Украину, то компромисс с Западом невозможен – они никогда на это не согласятся… Пробитие коридора, все эти вещи – зачем России эти проблемы? Виденье России примерно такое – «Если мы договоримся по всем вопросам со Штатами и Германией, то решим все вопросы и по Крыму, и другие на межгосударственном уровне, в каком-то экономическом плане». А что-то захватывать нам для этого – очень дорого, и последствия достаточно дорогие. И зачем ей это делать?» – сказал Джангиров.

По его мнению, до тех пор, пока Киев не решится на попытку захвата Донбасса, Украина может не опасаться войны.

«Но Россия тоже объяснила, какие есть у неё «красные линии», и даже понятно, какими будут ответные действия. Если случится какое-то безумие и наступление на Донецк и Луганск, то в ответ шахтёры выйдут на границы Донецкой и Луганской областей с Запорожской областью», – резюмировал эксперт.