Джангиров: «Шахтёры» выйдут на границу с Запорожской областью

28.11.2021  17:16 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вместо того, чтобы ссориться с Западом и пытаться захватить Украину силой, Россия попытается договориться с США и Германией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы ссориться с Западом и пытаться захватить Украину силой, Россия попытается договориться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Хочет ли Россия захватить Украину? Нет. Тогда мы можем вести дискуссию – а что она хочет, и чего хочет Запад, и возможен ли компромисс? Потому что, если Россия хочет захватить Украину, то компромисс с Западом невозможен – они никогда на это не согласятся…

Пробитие коридора, все эти вещи – зачем России эти проблемы? Виденье России примерно такое – «Если мы договоримся по всем вопросам со Штатами и Германией, то решим все вопросы и по Крыму, и другие на межгосударственном уровне, в каком-то экономическом плане».

А что-то захватывать нам для этого – очень дорого, и последствия достаточно дорогие. И зачем ей это делать?» – сказал Джангиров.

По его мнению, до тех пор, пока Киев не решится на попытку захвата Донбасса, Украина может не опасаться войны.

«Но Россия тоже объяснила, какие есть у неё «красные линии», и даже понятно, какими будут ответные действия. Если случится какое-то безумие и наступление на Донецк и Луганск, то в ответ шахтёры выйдут на границы Донецкой и Луганской областей с Запорожской областью», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть