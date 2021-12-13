Джангиров: США резко сокращают траты на спасение Украины и Прибалтики от «российской агрессии»

США на поддержку Украины против предполагаемой российской агрессии выделяют столь мизерные суммы, что всем понятно: никто ни в какую российскую агрессию не верит.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В большинстве стран Европы смысл их военно-промышленного комплекса и Вооружённых Сил, их значимость – резко падает. Я понимаю, что многих это удивит – а как же сдерживание России? Я вам скажу действительно страшную версию – на полном серьёзе в это никто не верит.

Нет, когда нужны бюджетные деньги – даже проводятся стимулирования, что «вот, Сувалкский проход захватят, отрежут бедную Прибалтику, а мы же по ним будем плакать, они как по нам будут плакать». Но реально все понимают, что если Штаты перестраиваются на Китай, они там создают своё новое НАТО, то вот у этих европейских… Ну конечно, им рассказывают, что «надо сдерживать, надо». Но всем понятно, что сильно сдерживать не приходится.

Американцы в целом, конечно, коррупционеры, но некоторые умеют считать. Так вот, на поддержку Украины они выделили деньги в этом знаменитом новом бюджете, в котором не оказалось санкций против России, поддержку Украине подняли с 250 до 300 млн.

А Тайваню не поднимали, так 7 млрд и оставили. На этот год. Вот где угроза – 300 млн, это не 7 млрд. При этом говорят, что в поднебесной смеялись и уточняли – точно 7, не 77? И они хотят семью миллиардами остановить, так сказать, взлетающего дракона злого?», – резюмировал Дмитрий Джангиров.