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16.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Образование, Политика, Украина
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Джангиров: Украинизация привела к потере страной базы знаний

Новости УкраиныОтказ от образования на русском языке лишает Украину накопленной веками базы знаний. Об этом...

Отказ от образования на русском языке лишает Украину накопленной веками базы знаний.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Джангирова, в последние годы украинская наука демонстрирует спад, что говорит о потере знаний.

«Уже наметился спад. Ведь, есть такой показатель, он не самый точный, но все-таки – резко сократилось количество золотых и серебряных медалей на международных олимпиадах… Я скажу неполиткорректно – дело в том, что минимум 90% всех знаний, накопленных в Украине, было накоплено на русском языке. С уничтожением этого сегмента, с отказом от этого сегмента, понятно, что происходит. Дело не в том, какой язык лучше, а в том, на котором были накоплены эти знания. И компенсировать знаниями на английском языке – это очень длительный процесс, грубо говоря, перейти на те базы знаний, которые на английском языке содержатся, – это очень длительный и не очень четкий процесс. Потому что надо очень хорошие знания технического языка», – заявил Джангиров.

С ним согласился бывший министр финансов Украины Игорь Юшко.



«Это совершенно очевидно. Это даже не вопрос политкорректности, я вам могу сказать из собственного опыта – у меня дети учатся на немецком языке, и они решают математические задачи, мне абсолютно понятные, другими способами. То есть мы ответ получаем одинаковый, только мы решаем по-разному их. Это в том числе языковая особенность. Для Украины это плохо с точки зрения потери знаний, но с точки зрения того, какими приемами ты решаешь эти задачи – какая разница, если ты итоге получаешь ответ. Но вы правы в том плане, что от языка зависит способ мышления, способ принятия решений и так далее», – отметил Юшко.

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