Джангиров: Украинизация привела к потере страной базы знаний

16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Отказ от образования на русском языке лишает Украину накопленной веками базы знаний.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Джангирова, в последние годы украинская наука демонстрирует спад, что говорит о потере знаний.

«Уже наметился спад. Ведь, есть такой показатель, он не самый точный, но все-таки – резко сократилось количество золотых и серебряных медалей на международных олимпиадах… Я скажу неполиткорректно – дело в том, что минимум 90% всех знаний, накопленных в Украине, было накоплено на русском языке. С уничтожением этого сегмента, с отказом от этого сегмента, понятно, что происходит. Дело не в том, какой язык лучше, а в том, на котором были накоплены эти знания. И компенсировать знаниями на английском языке – это очень длительный процесс, грубо говоря, перейти на те базы знаний, которые на английском языке содержатся, – это очень длительный и не очень четкий процесс. Потому что надо очень хорошие знания технического языка», – заявил Джангиров.

С ним согласился бывший министр финансов Украины Игорь Юшко.

«Это совершенно очевидно. Это даже не вопрос политкорректности, я вам могу сказать из собственного опыта – у меня дети учатся на немецком языке, и они решают математические задачи, мне абсолютно понятные, другими способами. То есть мы ответ получаем одинаковый, только мы решаем по-разному их. Это в том числе языковая особенность. Для Украины это плохо с точки зрения потери знаний, но с точки зрения того, какими приемами ты решаешь эти задачи – какая разница, если ты итоге получаешь ответ. Но вы правы в том плане, что от языка зависит способ мышления, способ принятия решений и так далее», – отметил Юшко.