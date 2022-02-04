Джангиров: Вашингтон сорвал союз Лондона, Варшавы и Киева

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Новости Украины

Никакого союза между Великобританией, Польшей и Украиной не будет. Тот факт, что его создание отложили якобы из-за болезни главы МИД Британии Лиз Трасс – это лишь формальный повод.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джангирова, на самом деле создание союза было остановлено по приказу из Вашингтона – США не понравилась самостоятельная игра Лондона и попытка «перетянуть одеяло».

«У многих есть сейчас подозрения, что Британия играет в свою игру. Вот, кто блефует сейчас – это точно Британия. Я могу ошибаться, но у меня есть глубокое подозрение, что не состоялся этот тройственный могучий союз, способный перевернуть карту – я думаю, что из Вашингтона произошел оклик. Потому что, как? Соединенные Штаты могут давать гарантии какие-то вне НАТО… но то Соединенные Штаты», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что ни в одном официальном документе США, ни в заявлениях Госдепа и Белого дома нет упоминания этого тройственного союза.

«Более того, выражение в дипломатии «откладывается на неопределенный срок» – это с большой вероятностью навсегда. Не 100 процентов, но уже даже «будет объявлено позже», это значит очень серьезно.», – заявил Джангиров.