Джангиров: Визит Лукашенко в Москву – последний шанс избежать Майдана
Действующий белорусский президент Александр Лукашенко рискует нарваться на массовые протесты и даже свой вариант Майдана в случае, если не помирится с Москвой и попытается победить, переломив конкурентов «через колено».
Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, последним шансом помириться с российским руководством Лукашенко получит во время парада к 75-летию Победы, который состоится 24 июня в Москве.
«Со стороны создается впечатление, что то ли по своей доброй, то ли по чужой злой воле Александр Григорьевич движется по очень рискованному пути, ведь победа через колено на выборах вкупе с разрывом союзнических отношений с Москвой открывает прямой путь к белорусскому Майдану.
Впрочем, мне в 2010-м году пришлось быть свидетелем того, как Александр Григорьевич радостно выскочил с заседания глав государств стран СНГ в Георгиевский зал со словами: «Мы неожиданно для всех поссорились с Владимиром Владимировичем, а только что мы с ним неожиданно для всех помирились».
Парад Победы 24-го июня – неплохой шанс для Лукашенко снизить накал напряжения в рамках Союзного государства. Впрочем, он может с удивлением обнаружить, что для примирения нужно согласие двух сторон», – заявил Джангиров.
Спасибо!
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