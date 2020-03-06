06.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Джангиров: Все заклинания Зе-чиновников о «возвращении Крыма» – мистерия и ритуал




Заявления новых украинских членов Кабмина о необходимости «вернуть» Крым – это «ритуальные танцы» чиновников, без которых нельзя обойтись.

Они не имеют ничего общего с реальностью, как и обещанный ранее «парад победы» ВСУ в Севастополе.

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Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это ритуальное заявление. Есть некие ритуальные, не имеющие к действительности отношения, но которые человек, вступающий в должность премьера, должен сказать то, что говорили евреи на протяжении двух тысяч лет: «А в следующем году – в Иерусалим».

Проводя военно-морской парад в Николаеве, можно его проводить под девизом: «А в следующем году – в Севастополь». Но это ритуал, мистерия, оно никакого отношения к реалиям не имеет», – заключил Джангиров.

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