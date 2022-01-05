Джангиров: Зеленский и Байден закрыли Украине путь в НАТО

Новости Украины

США отказали Украине в перспективе вступления в НАТО, как того требует Россия в своем ультиматуме.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский обозреватель, политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джангиров пришел к такому выводу на фоне телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом, который состоялся 2 января.

«Важный момент, что президенты США и Украины поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Российской Федерацией по линии НАТО и ОБСЕ. Послушайте, Зеленский вписался, ну, его вписали, понятно, не рвался он в добровольцы, но всем 95-м кварталом записывали – так все было плохо, так что он тоже туда попал, в комсомольцы-добровольцы. То есть Киев, Зеленский поддерживают эти переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 — Вена», – сказал Джангиров.

«А начинаться эти переговоры будут с того, что Россия будет требовать отказа от НАТО принятия туда Украины, правильно? А Зеленский это поддерживает», – уточнил ведущий.

«Вот вы, очень четко сказали. Но одно дело в том было бы, если бы сказано было «Поддерживают, но президент Украины заявил, что никто не может влиять на вступление Украины в НАТО» или что-то из этого, есть более мягкие формулировки, есть более жесткие. Заметьте, нигде нет позиции о том, что никто не может НАТО запретить принимать Украину, а Украине вступать в НАТО, она нигде не отображена», – ответил политолог.

«То есть на этих начальных условиях, которые всем известны, начинается диалог. Ну, подразумевается, что Штаты сразу против нескольких пунктов, но тем не менее, официальной позиции, против чего Киев там не высказаны. При том, что поддерживается этот процесс. Ну я так понимаю, что просто у Байдена не было времени разбираться с тонкостями, – добавил Джангиров.