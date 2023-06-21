Джанкойские вертолётчики стали гвардейцами – приказ президента

Любовь Смирнова .  
21.06.2023 23:56
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 92
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 39 отдельному вертолетному полку армейской авиации Южного военного округа, который дислоцируется в Джанкое.

С первых часов спецоперации полк выполняет задачи, в том числе выполнял боевые вылеты на Николаево-Херсонском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 39 отдельному вертолетному полку армейской авиации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«От всей души поздравляю личный состав полка! Наши вертолетчики наносят сокрушительные удары по врагу, приближая Победу. Вы – настоящие герои, парни!», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, в марте 2022 года указом президента РФ 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание «Гвардейской». Статус гвардейской присвоен ей за героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

За значительный вклад в освобождение Мариуполя 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ, которая базируется в Севастополе, планируется присвоить почётное наименование «Мариупольская».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть