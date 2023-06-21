Джанкойские вертолётчики стали гвардейцами – приказ президента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 39 отдельному вертолетному полку армейской авиации Южного военного округа, который дислоцируется в Джанкое.

С первых часов спецоперации полк выполняет задачи, в том числе выполнял боевые вылеты на Николаево-Херсонском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«От всей души поздравляю личный состав полка! Наши вертолетчики наносят сокрушительные удары по врагу, приближая Победу. Вы – настоящие герои, парни!», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, в марте 2022 года указом президента РФ 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание «Гвардейской». Статус гвардейской присвоен ей за героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

За значительный вклад в освобождение Мариуполя 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ, которая базируется в Севастополе, планируется присвоить почётное наименование «Мариупольская».