25.05.2018, Киев, Игорь Петров

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«Джавелины» и новый командующий – причина обострения на Донбассе

Смена Украиной формата ведения военных действий и назначение нового руководства могут быть причиной нынешнего обострения на Донбассе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Произошла смена формата, смена людей, команд, которые руководят военными событиями на Донбассе со стороны правительства Украины. Назначен новый командующий, это довольно деятельная и жесткая фигура. Возможно, с украинской стороны заполняются какие-то пробелы, в том числе пытаются демонстрировать позитивную динамику за счет «серой зоны», – сказал он.

Эксперт не исключает, что эскалация перешла в фазу «цепной реакции» с обеих сторон.

«Мы видим, что наращивание тяжелых вооружений происходит не только с украинской стороны, но и со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия. Возможно, с некоторого момента началась цепная реакция эскалации», – сказал он.

Одна из возможных причин нынешнего обострения на Донбассе – появление в Украине «Джавелинов», считает эксперт

«Не исключаю, что с той стороны кто-то хочет эти «Джавелины» выманить и получить в качестве трофея. Демонстрация такого трофея стала бы большой политической «бомбой» многостороннего действия. Это стало бы и ударом по администрации Трампа, и всем, кто выступал за предоставление «Джавелинов» Украине. Репутация этих людей может оказаться под большим ударом, равно как и репутация украинского руководства в глазах западных партнеров», – говорит Владимир Воля.