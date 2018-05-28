28.05.2018, Донецк, Валентин Филиппов

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Джавелины – «Новой почтой», деньги – на «Приват»!

Получить оплату за американские комплексы Джавелины украинские военные могут на карту «ПриватБанка». Продажа может быть обставлена как успешное боевое использование. Военные ДНР скупают у ВСУ стрелковое оружие, артиллерию и танки. 70% украинской техники на горловском направлении находится в состоянии металлолома.

О том, как Украина сбила «Боинг», как украинские генералы «распиливают» американские деньги, и о том, что все надежды киевского режима – только на «миротворцев НАТО», введённых под предлогом гуманитарной катастрофы, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал военнослужащий ДНР Анатолий Гелюх.

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Валентин Филиппов: Анатолий, здравствуйте. Рад видеть.

Анатолий Гелюх: Всем привет.

Валентин Филиппов: К нам в редакцию поступает много писем, заявок, вопросов, в том числе, с территории Украины, в том числе из вооруженных сил Украины. Военнослужащие Украины интересуются можно ли отправлять Джавелины «Новой почтой», и можно ли получать оплату на карточку «Приватбанка»?

Анатолий Гелюх: По поводу карточки Приватбанка. Вообще, в принципе, любые удобные платёжные средства. Мы в цивилизованном мире живём. Имеем возможность оплачивать услуги наших украинских партнёров и на карточку Приватбанка, в том числе. Вообще без проблем.

Ну, а по поводу отправки самих Джавелинов. Не надо никуда их отправлять. Всё можно обсудить заранее с продаваном на взаимно удобных условиях.

На самом деле, не секрет, что у нас идёт полным ходом взаимодействие… У Деки снайперские комплексы украинские, и не один уже. У нас бронетехника украинская на вооружении стоит, в том числе проданная ВСУшниками. Без проблем. И никуда ходить не надо.

Тем более, надо пользоваться теми условиями, которые сейчас сложились. Пока идёт обострение, пока всё это можно списать на боевые. Надо будет, мы там где-нибудь какой-то ржавый танк выгоним, он случайно сгорит. И потом можно будет Джавелин списать на то, что вот героически, применяя средства, переданные Украине своими партнёрами, будут говорить: «победили там». Медаль даже дадут какую-нибудь. Потом будут богато жить в Европе.

Валентин Филиппов: Вот эта комиссия по Боингу зачем-то придумала эту историю, как из Курска шёл дивизион. Его фотографировали, целый мультипликационный фильм на эту тему сняли.

Но, если так легко продаются танки, не логично ли было бы, если бы была такая задумка, купить Бук у украинской армии, и всё. И не надо так далеко.

Анатолий Гелюх: История выглядела примерно следующим образом. Сначала они заявляли, что этот Боинг сбили, якобы, мы, якобы нашим Буком, а у них, якобы, Буков нет. Об этом заявляли первые лица Украины, находясь на территории Европы. В частности, об этом говорил Кролик Сеня, если я не ошибаюсь.

Валентин Филиппов: Да, да, да.

Анатолий Гелюх: Что Буков у Украины нет. А теперь один полковой священник…. У них новая там тема сейчас – полковые священники, причём, греко-католической церкви, сектантов. Но не суть важно это. Суть важно, что этот священник нафотографировал, наснимал материал, на котором видно украинское подразделение, в зоне АТО находящееся, с Буками полностью укомплектованными. Там ракетный комплекс, радарный комплекс.

Всё это он нафотографировал, наснимал и выложил с интернет. Он там какие-то деньги, побирался, просил. А под это дело спалился, что у них Буки есть. После этого Украина вообще эту тему теперь замалчивает. Они эти Буки обратно спрятали, но все знают, что они у них есть. Это уже не секрет.

Бук сбила украинская сторона. Примерно так, как это происходило, когда укры сбили из Крыма, когда Крым ещё был под их контролем, когда они сбили самолёт. Это уже не первый самолёт, который они сбили.

Валентин Филиппов: Обострение вокруг Горловки, о котором мы все очень много слышали. Чем же, всё-таки, закончилось? Удалось ли отодвинуть украинскую армию? Было очень громко, и вдруг тишина.

Анатолий Гелюх: Ну, во-первых, не тишина.

Тишина не наступила. И ситуация ещё не закончилась. Ситуация вполне понятная и вполне объяснимая. Им нужно, пользуясь тем, что в России мероприятия футбольные происходят, футбольный чемпионат. Они рассчитывают, что в это время не будет никакой жесткой реакции со стороны России на их действия, на нарушение Минских соглашений с их стороны. А они рассчитывают в этот промежуток времени какую-то часть территории захватить.

План может быть примерно следующим. То есть, с одной стороны мы видим, что ситуация не заканчивается. Горловка под огнём. Они продолжают нападать на Горловку, причём, это происходит довольно подло.

Они стреляют по нам, мы отвечаем по ним, отсекаем их орудия, их танки и их личный состав, пехоту с потерями.

А потом летит обратка с их стороны нам в тыл, в жилые кварталы. Горловка, там убили женщину, пробиты крыши домов жилых. Недавно был Гольме. Дети играют в футбол перед домом. Начинается обстрел, дети бегут в подвалы, а снаряды падают. Там очень жесткая ситуация. В Зайцево, в Горловке самой и рядом населённые пункты.

Эта же ситуация сейчас готовится на юге. Это не единственное место, где они собираются свои дела делать. Они попёрли на Горловку и будут стараться её обходить. Основные силы собрали на юге. Они будут стараться идти на танкоопасных направлениях, на южных направлениях, южнее Донецка.

В Луганске там своя ситуация. Тоже существует угроза наступления. Это полномасштабное наступление готовится, но теми силами и средствами, которые у них есть.

Потому что, на самом деле, например Горловка – это не основное направление удара. В Краматорске стоят забитые под завязку автобазы: танки, БТРы, БМП. БРДМ, всё-всё-всё. Но, при этом, 70% плюс-минус стоит: без двигателей танки, без двигателей БТРы, без башен БМП, без гусениц. Это всё металлолом, в основном.

Стоит на Горловском направлении металлолом. Причём, тут ситуация какая. Америка даёт денег Украине, даёт денег для того, чтобы воевать. Не для того, чтобы школы строить, реставрировать или медициной заниматься, ни в коем случае, это не надо. Дают денег ровно для того, чтобы воевать. И украинские генералы, которые на нашем направлении находятся, они получают эти деньги. При их участии эти деньги воруются.

Техника, вся техника АТОшная по бумагам ездит на тралах на железнодорожных составах ездит в тыл, проходит положенное техобслуживание, ремонты, ТО. Списывается топливо, списываются деньги на комплектующие, на работы, на услуги. И это возвращается обратно для того, чтобы героически воевать. Техника эта, по факту, как стояла в Краматорске ржавая, так и стоит, не покрашенная даже. Никто никуда её не увозит. А деньги списываются.

Валентин Филиппов: Но однажды поступит приказ наступать. Что делать?

Анатолий Гелюх: А это украинский менталитет. Украл сто рублей и “втик”

Как это происходит? Когда украинский генерал понимает, что его счастливая жизнь в зоне АТО с контрабандой, с продажей оружия и со списыванием техники и денег на обслуживание несуществующее, когда эта вся “лафа” заканчивается и начинается наступление, он понимает, что, во-первых, он идет в бой с немотивированным личным составом. Потому что, на сегодняшний день порядка 12 тысяч, это самые скромные подсчёты, на Украине дезертиров, неукомплектованный личный состав. Они списывают деньги на зарплаты, якобы у них там полный состав личный, а на самом деле, там дезертирован вагон и тележка. Воевать некем.

Те, которые есть по факту, они воевать не хотят, они умирать не хотят. У них в Жмеринке дети голодают, никаких миллионов гривен погибшим никто не даёт, и все понимают…. Сейчас, когда кормильцы на фронте, семье очень тяжело. А, не дай Бог, он станет калекой или погибнет – будет ещё хуже. Воевать никто не хочет.

И генерал украинский, у которого эти дебилы по объявлению из рубрики «разное» сидят в окопах, он понимает, что они воевать не будут. А техника, которая у него есть, для наступления не готова. Что делать?

Валентин Филиппов: А что делать?

Анатолий Гелюх: Очень легко всё это делается. Они знают, что в каждом украинском штабе сидят наши шпионы. Они начинают распространять направо и налево информацию, что завтра наступление в 18-00. Эта информация перетекает к нам. Завтра Генеральный штаб Украины получает информацию о том, что планы наступления ВСУ расшифрованы. И они отчитываются, что “мы не может наступать, потому что нас уже ждут”. Планы расшифрованы, наступать невозможно.

Даже если, скорее всего так и будет, в какой-то момент американцы скажут: “Ребята, нам неинтересно. Наступайте, как хотите”. И в нарушение всех уставов, любого понятия о наступлении, они, понимая, что мы в курсе, где и когда они пойдут, все-таки пойдут, то мы их просто сожжём и всё.

Да, там будут потери. Да, если они ломанут по-взрослому, они зайдут, далеко зайдут, они сомнут, найдут слабые места, сомнут где-то оборону, какие-то населённые пункты в окружение возьмут, что-то ещё. Но это им даст всего лишь временный бонус.

Не далее, как позавчера, настоящий главнокомандующий по телевизору обозначил красные линии, которые переходить Украине не рекомендуется. Они это услышали. Поэтому, мы действительно видим, что сейчас они частично, скажем так, успокоились.

Позавчера очень сильный обстрел был. Они позавчера потеряли на Донецком направлении две единицы САУ, которыми готовились обстреливать Донецк. Их сожгли наши. И Дедушка АУ сжег два орудия на Горловском направлении. Они готовились обстреливать.

Ещё такой важный момент. Помимо того, что, например, направление Артёмовск-Краматорск, там техника “so-so”, поломанная стоит, то южное направление… Туда они собрали, в основном, рабочую технику, какая есть. То есть, у них предположительно южное направление основное для удара.

Понеся потери, они потеряли за трое суток, это конец прошлой недели, до двух рот танков совокупно. Это не одно место, не один раз, а совокупно они до двух рот потеряли. Чуть менее 20 танков. Для Украины это много.

Вот теми силами, которые у них есть, они попробуют, возможно, наступать.

Параллельно, наступая, они на что рассчитывают? На то, что за ними следом сюда зайдут другие войска. В голубых касках или не голубых – не принципиально. Сейчас вот 29 числа Совбез ООН. На этом Совбезе они будут поднимать тему ввода миротворцев.

Валентин Филиппов: ООН же может ввести войска только по согласию обеих сторон – это раз, а, во-вторых, вводит войска между конфликтующими сторонами. Не может размещать свои войска не между сторонами, а для контроля какой-либо из сторон на её территории.

Анатолий Гелюх: Не сильно нужно было той же Америке поводов реальных для того, чтобы обстрелять Сирию. И для того, чтобы вторгнуться в Ирак, не нужно было согласие ООН. Да, и там не будет голубых каверов на касках. Ну, кого это обманывает, если они даже там будут?

Все ж понимают, что идёт речь не о войсках ООН, а о войсках НАТО.

Если укры рванут к границе, где-то смогут прорваться к границе, и ситуация между ними и нами будет не там, где это происходит сейчас, а чуть-чуть ближе к России, например, на какое-то количество километров. И они могут 29 числа поднять вопрос о вводе миротворцев. Мы можем эту тему купировать, и Америка завтра скажет: “Окей, ладно, мы будем действовать без ООН, сами”. Как это уже было. И заведут сюда. Такой сценарий.

Валентин Филиппов: На ту территорию, которую Украина сумеет отжать.

Анатолий Гелюх: Да. И то ли дело нам выбивать украинских террористов с территории, которую они планируют отжать, то ли дело нам выбивать какой-нибудь миротворческий контингент не ООН, а, например, миротворческий контингент НАТО. Вот они придумают завтра такой. Или что-либо ещё. Они такие планы имеют однозначно.

Скорее всего, эти планы не получатся, не сбудутся. Потому что, во-первых, у нас есть, мы обладаем информацией, что и для чего они делают, когда они это будут делать и так далее. Во-вторых, мы готовимся к разным сценариям и реагировать будем.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Как говорится, на этой высокой ноте я хочу сказать спасибо. Берегите там себя. Ну, и я надеюсь, что Россия не оставит в том случае, если враг перейдет красную линию.

Анатолий Гелюх: Будем надеяться.

Валентин Филиппов: Ну, и я надеюсь, что все это когда-нибудь кончится.

Анатолий Гелюх: Когда-нибудь кончится, да. Ничего бесконечного не бывает. Всё имеет свой конец. Когда – мы не знаем. Тоже такой вопрос. Спрашивают: “Когда всё это кончится?”. Люди устали от войны.

Валентин Филиппов: Я уже не спрашиваю.

Анатолий Гелюх: Ну, многие устали от войны, кроме тех, кто воюет. Когда играют в шахматы два шахматиста, они садятся за доску, они ещё не знают, чем закончится и когда закончится их поединок. А те, кто находится там, на доске, тем более этого не знают. Поэтому, у нас только один ориентир. Делать своё дело хорошо, и тогда мы победим.

А когда это будет? Когда Бог даст. Вот так.