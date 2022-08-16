«Джавелины» – смех, а свою ракетную программу мы похоронили» – Черновол

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Новости Украины

Все украинские ракетные программы были остановлены с приходом к власти президента Владимира Зеленского, и теперь на фронте ВСУ вынуждены считать каждую ракету.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная майданщица, экс-депутат Рады Татьяна Черновол, вступившая с началом СВО в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени «Чёрных Запорожцев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ракет очень мало, ты очень боишься не попасть, выстрелить по недостойной цели. Ты постоянно ставишь на чашу весов эти веса – стоит ли тебе стрелять по легковой или не стоит. Честно говоря, мне очень жаль о каждой цели, в которую я не выпустила ракету. Я понимаю, что нужно было выпускать, пусть это легковая машина, мы их тут очень много наблюдаем, мы не стреляем по ним, у нас так мало ракет, что мы не стреляем по ним», – жаловалась Черновол.

«Почему нет у нас столько ракет? Почему так оказалось, что на начало войны у нас многого количества нашего оружия классного «Нептуны», «Стугны», я о «Богдане» молчу, которая в единственном экземпляре существует, почему их не оказалось в нужном количестве?», – спросил ведущий.

«Я считаю, что это была договоренность с Путиным. Мы все же помним – эта власть выиграла, потому что она пообещала украинскому народу, и украинский народ это поддержал, нужно заметить, я не могу полностью обвинить власть, это была позиция народа – проголосовать за мирные переговоры с Путиным. Эти мирные переговоры прошли, в результате уменьшилось количество обстрелов на Донбассе. Это было последствием этих переговоров, об этом говорилось, что это наша победа – уменьшилось количество обстрелов на Донбассе, что было возвращено какое-то количество пленных. О победах говорилось, а что за это было заплачено, никто не говорил. В частности за это было заплачено ракетной программой Украины. Все ракетные программы Украины были остановлены. Я абсолютно уверена, что это входило в перечень договоренностей, за что мы тогда заплатили. Заплатила власть, заплатил украинский народ, который за это голосовал», – бредила майданутая.

«Но есть же оружие от союзников NLAW, «Джавелины», – уточнил ведущий.

«NLAW – полный минус. «Джавелины» – у меня просто слов нет. Вы видели подбитую технику «Джавелинами»?» – переспросила Черновол.

«Ну, много видео было», – ответил ведущий.

«Насколько много? На пальцах одной руки можно пересчитать», – рассмеялась майданщица.