«Джавелины» уже едут на Донбасс, разрешение применять есть – Арестович

Американцы дали Украине добро на использование ПТРК «Джавелин» на Донбассе, поскольку после Сирии этот комплекс уже не является секретным оружием.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Начиная с позавчерашнего дня, любая попытка нарушить Минские соглашения и режим прекращения огня будет всегда под угрозой, что с украинской стороны прилетит «Байрактар». А, кроме того, на фронт поехали «Джавелины», которые мы долго не применяли, потому что, по соглашению с американской стороной, мы держали до полномасштабного развития конфликта.

Сейчас, видимо, после визита Остина (министр обороны США Ллойд Остин – ред.)… Дело в том, что применение – это всегда риск, потому что когда ты их применяешь, конечно, их техника будет гореть и башни отлетать, но они же будут понимать и характеристики этого оружия.

Но, с другой стороны, их уже достаточно применяли в той же Сирии, чтобы россияне могли получить эти данные, поэтому, видимо, решили совместно с американцами, что может уже и украинская сторона применять», – вещал советник Зе-офиса.

«Ну, сейчас, значит, «Джавелины» полетят в технику, если так плохо будут себя вести. Не надо грозить Украине, тем более, не надо нас убивать, потому что будет бо-бо», – паясничал Арестович.