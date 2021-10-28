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28.10.2021 22:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Джавелины» уже едут на Донбасс, разрешение применять есть – Арестович

Новости УкраиныАмериканцы дали Украине добро на использование ПТРК «Джавелин» на Донбассе, поскольку после Сирии этот...

Американцы дали Украине добро на использование ПТРК «Джавелин» на Донбассе, поскольку после Сирии этот комплекс уже не является секретным оружием.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с позавчерашнего дня, любая попытка нарушить Минские соглашения и режим прекращения огня будет всегда под угрозой, что с украинской стороны прилетит «Байрактар». А, кроме того, на фронт поехали «Джавелины», которые мы долго не применяли, потому что, по соглашению с американской стороной, мы держали до полномасштабного развития конфликта.

Сейчас, видимо, после визита Остина (министр обороны США Ллойд Остин – ред.)… Дело в том, что применение – это всегда риск, потому что когда ты их применяешь, конечно, их техника будет гореть и башни отлетать, но они же будут понимать и характеристики этого оружия.

Но, с другой стороны, их уже достаточно применяли в той же Сирии, чтобы россияне могли получить эти данные, поэтому, видимо, решили совместно с американцами, что может уже и украинская сторона применять», – вещал советник Зе-офиса.

«Ну, сейчас, значит, «Джавелины» полетят в технику, если так плохо будут себя вести. Не надо грозить Украине, тем более, не надо нас убивать, потому что будет бо-бо», – паясничал Арестович.

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