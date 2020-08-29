29.08.2020, Москва, Максим Соколов
 
Ближний Восток, Ливия, Политика, Россия
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Джефф Монсон призвал объединить усилия в поддержке Максима Шугалея


Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон присоединился к акции в поддержку захваченных в Ливии социологов и разместил на своей странице в социальной сети Instagram тематический пост.

В Сети набирает обороты флешмоб в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых полтора года незаконно держат в тюрьме «Митига», расположенной в окрестностях Триполи. Российские учёные приехали в Ливию для того, чтобы проводить социологические исследования, но были схвачены боевиками Правительства национального согласия. Содержат их в ужасных условиях – пытают и издеваются.

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Российские знаменитости устроили масштабную акцию в социальных сетях – известные люди рассказывают историю похищенных социологов и призывают смотреть продолжение картины «Шугалей», основанной на реальных событиях, произошедших с пленёнными россиянами. В акции приняли участие не только звёзды шоу-бизнеса и известные блогеры. К флешмобу присоединился чемпион по смешанным единоборствам Джефф Монсон, несколько лет назад перебравшийся в РФ и получивший российское гражданство.

На своей странице в Instagram спортсмен призвал объединить усилия для возвращения Шугалея и Суэйфана на родину. Боец напомнил, что Максим сражается за свободу и справедливость и ещё раз призвал вернуть социолога к его семье и детям.

Также он посоветовал всем своим подписчикам посмотреть вторую часть дилогии «Шугалей», чтобы узнать побольше об истории похищенных социологов и внести тем самым лепту в процесс их освобождения.


В масштабном флешмобе в поддержку Максима Шугалея приняли участие российские знаменитости, рассказавшие своим подписчикам историю похищенных в Ливии россиян. Телеведущая Анфиса Чехова, певица Анастасия Стоцкая, рэпер Мухаммад Биттуев, семья блогеров Нечаевых и многие-многие другие разместили в своих социальных сетях посты с призывами посмотреть фильм «Шугалей-2», ознакомиться с историей похищенных россиян и объединиться в борьбе за их спасение.

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