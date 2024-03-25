Джеффри Сакс: США ставят Украину и Тайвань на грань выживания

Константин Серпилин.  
25.03.2024 10:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 646
 
Дзен, Китай, Россия, США, Украина


Тайваньским чиновником, ратующим за поддержку США и накачку американским оружием, стоило бы посмотреть на Украину, и подумать, стоит ли рисковать собственным выживанием.

Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тайваньским чиновником, ратующим за поддержку США и накачку американским оружием, стоило бы посмотреть на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Американский экономист несколько раз подчеркнул, что не видит в Китае угрозу национальной безопасности США.

«Похоже, вас совершенно не беспокоят эти авторитарные режимы», – удивился Пирс Морган, имея в виду позицию Сакса о немедленном возобновлении диалога с Россией.

«Да, потому что я не думаю, что Китай собирается вторгнуться в США или нанести нам ущерб», – парировал эксперт.

Он с тревогой прокомментировал аппетиты США на Тайвань.

«Я уже говорил тайваньским друзьям и чиновникам, наиболее вероятно будет то, что США будут поставлять оружие на Тайвань. Потому что США делают именно то, что они говорили, что делать не будут.

Более 40 лет назад в очень важном коммюнике говорилось, что США не только придерживаются политики единого Китая, но и не намерены поставлять оружие Тайваню в долгосрочной перспективе», – напомнил Сакс.

Поэтому, считает экономист, заявлениями об угрозе нацбезопасности США «как обычно» нагнетают обстановку.

«Действительно ли разумно, например, спикеру палаты представителей, несмотря на возражения Пекина, лететь на Тайвань? Я думаю, что это абсолютно безрассудно и глупо.

Думаю ли я, что это в интересах Тайваня? Абсолютно нет. Это именно то, о чём мы говорили с Украиной. Думаю ли я, что вооружение Украины и заявления о том, что мы вас прикроем, действительно поможет Украине? Нет, я думаю, что это подвергает её величайшему риску выживания», – заключил американский эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть