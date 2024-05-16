Джеффри Сакс: Украинцы, не верьте Блинкену. Вас бросят, как Афганистан

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Несмотря на обещания продолжать поддержку, США бросят Украину точно так же, как некогда бросили Южный Вьетнам и Афганистан.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире американский аналитик Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и размытые его обещания продолжать поддержку Украины, экономист отметил, что не стоит слишком доверять американским чиновникам.

«Мы много раз такое видели. Мы могли бы себе представить госсекретаря США в Южном Вьетнаме до того, как вертолёт полетел с крыши. Мы могли бы представить, что такая же речь была бы произнесена в Афганистане. Мы видели это шоу много раз. Всё, чего они хотят – это каким-то образом дождаться ноября. Во всём остальном было так много откровенной лжи, что даже не стоит обсуждать», – резюмировал экономист.