Джеффри Сакс: Украинцы, не верьте Блинкену. Вас бросят, как Афганистан

Константин Серпилин.  
16.05.2024 14:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Несмотря на обещания продолжать поддержку, США бросят Украину точно так же, как некогда бросили Южный Вьетнам и Афганистан.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире американский аналитик Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на обещания продолжать поддержку, США бросят Украину точно так же, как некогда бросили...

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Комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и размытые его обещания продолжать поддержку Украины, экономист отметил, что не стоит слишком доверять американским чиновникам.

«Мы много раз такое видели. Мы могли бы себе представить госсекретаря США в Южном Вьетнаме до того, как вертолёт полетел с крыши. Мы могли бы представить, что такая же речь была бы произнесена в Афганистане. Мы видели это шоу много раз. Всё, чего они хотят – это каким-то образом дождаться ноября. Во всём остальном было так много откровенной лжи, что даже не стоит обсуждать», – резюмировал экономист.

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