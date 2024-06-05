Джеффри Сакс: Зеленский представляет чрезвычайную опасность для всего мира

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Потерявший легитимность президент Украины Зеленский делает всё, чтобы втянуть НАТО в полномасштабную войну с РФ, и такие страны, как Великобритания и Франция, безответственно потакают ему.

Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично я считаю Великобританию совершенно безответственной в целом, потому что они говорят как Британская империя XIX века – и в результате втягивают всех остальных в более горячую воду. Замечания Франции, замечания Макрона в последние недели были крайне безответственны. На мой взгляд, Зеленский представляет опасность для всего мира. Потому что – чего хочет Зеленский? Он хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией, потому что – если это будет война между Украиной и Россией, Украина проиграет, так что он пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну. Я глубоко возмущён этим от имени всех наших детей и внуков по всему миру. Нам нужно держаться подальше от подобных идей», – сказал Сакс.

«Байден едва ли лидирует, он не говорит с американским народом, он говорит с донорами, мы слышим случайные замечания. И прямо сейчас среди так называемых лидеров-союзников царит полная какофония, причём один безрассуднее другого. Люди должны понять, что это чрезвычайно опасно», – добавил экономист.