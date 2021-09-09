Джемилев мечтает о развале РФ и надеется на запасной план Запада

09.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Экономика России якобы полностью зависит от экспорта нефти и газа, а потому если наложить эмбарго на эти товары и отключить систему международных платежей, начнется крах РФ.

Об этом в эфире канала «НВ» заявил экс-главарь запрещенного в РФ за экстремизм «меджлиса крымских татар», депутат ВР Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия хоть и огромная страна, 17 миллионов квадратных километров, по большому счету в основном живет за счет продажи природных нефтегазовых ресурсов. Вот, скажем, валовой национальный продукт РФ значительно меньше ВВП одной Италии, хотя Италия в 50 раз меньше. ВВП России в 4 раза меньше чем ВВП одной Калифорнии, с Америкой вообще сравнить невозможно. Поэтому если наложить эмбарго на продажу таких природных ресурсов и одновременно отключить банковскую систему SWIFT, очень скоро можно увидеть, как все в России будет начинать распадаться», – считает украинский политик.

По его словам, такого рода санкции не накладываются из-за отсутствия консенсуса среди западных стран.

«Многие политики не смотрят на несколько шагов вперед. Скажем, строительство «Северного потока-2» наносит огромный ущерб Украине, и главное – оно подвергает угрозе вообще безопасность Украины. Если Россия сейчас открыто не нападает на Украину потому что там газовые [трубопроводы] проходят, то после того, как наша газовая система не будет работать, там пути открыты. Но я не исключаю, что эти меры западные страны держат в запасе», – надеется Джемилев.