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21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Крым, нацизм, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Севастополь, Украина
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Джемилев: «Настоящих» русских только двое – один умер, другая – где-то в Крыму

Новости УкраиныДепутат «Европейской солидарности», экс-лидер запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев, обращаясь к коллегам по...

Депутат «Европейской солидарности», экс-лидер запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев, обращаясь к коллегам по поводу столетия советского диссидента Андрея Сахарова, умудрился приплести в своей речи и воссоединение Крыма с Россией, и вопрос идентичности русских.

Своё обращение меджлисовец озвучил с трибуны Верховной рады в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В те тревожные драматические дни оккупации Крыма в конце февраля 2014 года телеканал ATR круглосуточно передавал все те события, какие были в Крыму – перемещение российских войск, реакцию жителей на те события», – не преминул Джемилев напомнить обиду за меджлисовский пропагандистский телеканал, которому урезали финансирование из бюджета.

«Запомнился один протестный митинг крымской молодёжи в центре Симферополя, – продолжил депутат. – В основном это были, конечно, крымско-татарские студенты, но очень запомнилась одна девушка, которая держала плакат с надписью на русском языке «Путин я русская, мы тебя сюда не звали. Пошёл вон из Крыма». Потом эта девочка, отвечая на вопрос корреспондента, плакала и говорила, что мне стыдно, что я русская».

«Я помню, как в ответ на слова этой девушки, я сказал в эфир – доченька тебе не надо стыдиться, что ты русская, потому что настоящий русский человек это ты. А не те, которые по приказу кремлёвских крыс пришли с оружием на нашу землю, ты сейчас отстаиваешь честь и своего народа. Тобой бы сейчас восхищался и великий русский Андрей Сахаров», – бредил Джемилев.

«Так вот, сегодня этому великому русскому, величайшему гуманисту ХХ века, отважному правозащитнику, который вместе с великим украинцем, легендарным Петром Григоренко много лет возглавлял правозащитное движение в бывшем СССР, лауреату Нобелевской премии мира исполняется ровно 100 лет», – пояснил меджлисовец, к чему была вся его речь.

«Этот человек решительно выступал против оккупации Чехословакии в 1968 году, оккупации Афганистана в 79 году, выступал в защиту всех диссидентов, разных национальностей, в том числе и украинских патриотов, которые боролись за независимость своей страны и крымских татар…», – говорил Джемилев, пока ему не выключили микрофон, чему соратник Порошенко огорчился ещё больше.


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