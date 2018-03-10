10.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Украина, Энергетика

Джемилев обнаружил секретный кабель, питающий Крым


Меджлисовцы сокрушаются – Крым удалось отключить от украинского электричества, однако завод «Крымский Титан» олигарха Дмитрия Фирташа, как и прежде, получает энергию по секретным советским кабелям.

Об этом в эфире канала «Guildhall» заявил депутат Верховной Рады и бывший председатель запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы перекрыли электроэнергию, потом оказывается, что все-таки, завод Фирташа получает электроэнергию. Когда кругом было все темно, у них было светло. Говорили про какие-то там кабеля, которые идут, – очень секретные, военного характера, оставшиеся еще с советских времен.

Мы вместе с губернатором Херсонской области подходили к этим… а, он сам подходил – гул, говорит, такой. Эти электрики объясняют, что мы маленькое там даем напряжение, чтобы провода не украли. Но когда маленькое 220 вольт напряжение, такого гула не бывает – явно, что больше», – сокрушается Джемилев.

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