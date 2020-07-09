Джемилев объявил дезертирами тех, кто не доживет до «освобождения Крыма»

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Демонтаж «путинского режима» произойдет так же быстро, как и СССР, но до него можно не дожить.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший главарь запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремист заявил, что посчитает дезертирами всех, кто не дождется краха Российской Федерации.

«Я как-то по крымско-татарскому телевидению, которое вещает на Крым, сказал, что никто не имеет права умирать до того, как Крым будет освобожден. Тот, кто будет умирать, тот дезертир. И вот, я думаю, как бы меня самого не назвали дезертиром – мне, все-таки, 76 лет. Но я очень надеюсь дожить до освобождения Крыма. Когда это произойдет, этого никто сказать не может.

Советская власть тоже до самых последних дней своих вела себя так, будто собирается еще сотни лет быть. И вдруг сказали: нет Советского Союза. И лагерь советский разбежался. Все-таки, большинство, которое было в этом лагере, уже на другой стороне – в НАТО, Евросоюзе. Также, видимо, совсем неожиданно, произойдет демонтаж путинского режима»,- заявил Джемилев.