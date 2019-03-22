Джемилев оказался мошенником и аферистом

22.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Меджлис крымских татар был признан экстремистской организации после того, как его руководители стали участвовать в диверсиях и объединились с турецкими террористами из организации «Серые волки», члены которой в 2015 году расстреляли российского военного летчика после крушения Су-24.

Об этом в интервью российскому журналисту Максиму Шевченко заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поклонская обвинила руководство Меджлиса в мошенничестве и манипуляции на национальной почве.

«Те татары, которые спекулируют своей национальностью, они уехали. Я с ними боролась очень много времени. Это экстремистская организация Меджлис, собственно говоря, моими усилиями Меджлис крымско-татарского народа и был признан экстремистской организацией в России. Почему? На протяжении всего существования в Украине они обманывали крымско-татарский народ”, – сказала Поклонская.

Она говорит, что получала массу заявлений от крымских татар.

“Приходили женщины, бабушки, плакали. Джемилеву дали денежку, а земельный участок не получили. Демилев кинул шапку в поле: «Вот твой земельный участок», все, самозахват, построили какую-то халабуду, а документы-то оформить никто не оформил. А деньги Джемилеву отдали. Мошенничество? Мошенничество”, – отметила политик

“Был такой Чубаров, Чийгоз, Ислямов – это вообще люди, которые не понимают, как это так жить в мире, им надо всегда устраивать конфликты, потому что они за это получают деньги турецкие… А что надо было делать, когда под эгидой Меджлиса взорвали все электроопоры в зимний период времени, в ноябре 2015-го года под командованием Ислямова? Мы в Крыму понесли огромный ущерб. Это большая беда и эта беда называется диверсией, преступлением.

Помимо этого, они официально заключили соглашение от имени Меджлиса крымско-татарского народа с террористической организацией «Серые волки». В торжественной обстановке подписывают соглашение, что эти «Серые волки» помогают завоевывать Крым. «Серые волки» – это как раз те товарищи, которые расстреляли наших летчиков в 2016 году», – заявила Поклонская.