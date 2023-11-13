Джемилев похвастался, что крымские власти плюнули на его незарегистрированный дом
Бывший главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев запретил своей находящейся в Крыму жене брать российское гражданство, чтобы сохранить право на недвижимость.
Об этом Джемилев рассказал в интервью «Суспильному», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они приняли закон о том, что иностранцы, а я же иностранец, потому что я российского паспорта не брал, не могут владеть землёй в районах, которые имеют выход к морю. А город Бахчисарай, Бахчисарайский район маленьким концом выходит всё-таки к морю, поэтому попадает.
Мне жена говорит, она там жила тогда, может их аусвайс всё-таки взять, а то же отнимут наш дом. Ну, я ей в шутку говорю: «Если ты их аусвайс возьмёшь, то ещё ищи себе нового мужа».
Ну, пока не трогают. Жена тоже уже выехала оттуда, она уже не заезжает», – рассказал Джемилев.
Отметим, что сама супруга экстремиста твёрдо обещала 8 лет назад ни за что не покидать свой дом и никуда не уезжать. Видимо, у Джемилевых исчезли последние иллюзии по поводу территориальной принадлежности Крыма.
Спасибо!
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