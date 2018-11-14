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14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Сюжет дня, Украина
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Джемилев получил орден «за возвращение Крыма»

Петр Порошенко наградил неформального лидера запрещенного в РФ Меджлиса, депутата Верховной рады Мустафу Джемилева «Орденом Свободы».

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

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«Мустафа Джемилев – настоящий герой крымско-татарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим», – сказал Порошенко.

В формулировке указывается, что награда вручается Джемилеву «в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политзаключенных Кремля».

Примечательно, что новость про награждение Джемилева есть только на украинской версии сайта, на русской и английской ее нет.

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