29.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Джемилев получил отлуп от Рады

Пост первого заместителя Верховной рады Украины занял экс-представитель президента в парламенте, депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук. Вторым заместителем стала депутат от партии «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За Руслана Стефанчука отдали свои голоса 330 нардепов, 26 проголосовали против, 40 воздержались и 20 не приняли участие в голосовании.

Кандидата на пост второго вице-спикера Елену Кондратюк в ходе итогового голосования поддержали 318 из 409 депутатов.

На пост вице-спикера также были вынесены кандидатуры Мустафы Джемилева от партии «Европейская солидарность», Ирины Констанкевич от внефракционных депутатов и Нестора Шуфрича от «Оппозиционной платформы – За жизнь», однако они не смогли преодолеть барьер рейтингового голосования.

Ранее Елена Кондратюк занимала должность секретаря комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.

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