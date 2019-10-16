Джемилев поставил Меджлис выше СБУ

16.10.2019, Киев, Максим Карпенко

У Украины нет внятной программы по Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил один из лидеров запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Джемилева, меджлисовцы договорились с новой властью координировать действия по Крыму, но дальше слов дело не дошло.

«Есть ли у них план – я бы, скорее всего, сказал, что нет никакого плана. Над этим планом просто надо работать.

Мы договорились, что будем в дальнейшем консультироваться. Но одно дело просто консультироваться – другое дело создать какую-то постоянно действующую структуру, которая бы системно работала над этим. Этого пока, к сожалению, нет…

Там должна быть и негласная сторона дела, какие планы, что там делать, но и другое – то, что общественность должна обязательно знать», – заявил Джемилев.

Меджлисовец также похвастался, что главными агентами Украины в Крыму являются его сторонники, а украинские спецслужбы не могут работать на полуострове.

«Я задавался таким вопросом – разговаривал и со Службой внешней разведки, и с СБУ, получается так, что СБУ не может заниматься ситуацией в Крыму, потому что нет доступа. А Служба внешней разведки не может заниматься ситуацией в Крыму, потому что это наша земля, а по закону они могут только (за границей).

Де-факто, конечно, кое-что делается, но, в основном вся информация, которая оттуда поступает, – это, в основном, через структуры меджлиса крымско-татарского народа», – палит агентуру Джемилев.

Отметим, что все публичные «сведения» по Крыму, которые озвучивают меджлисовцы в своих выступлениях, абсолютно не совпадают с реалиями на полуострове.