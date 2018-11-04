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04.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Джемилев требует строить флот – даже ценой обнищания украинцев

Для защиты интересов Украины нужно прилагать все усилия, чтобы усилить военную группировку в Азовском море – даже если это будет вести к дальнейшему ухудшению социального положения украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-главарь запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас около 70 российских военных кораблей в Азовском море, а у нас всего там три фрегата. Если сможем там нарастить военную мощь, то это, конечно, желательно. Но Азовское море очень мелководное, там не всякие корабли могут проходить. У нас приспособленных к такому морю кораблей, да и вообще военно-морского флота, очень мало.

Тем не менее, для защиты национальных интересов нужно прилагать все усилия, даже если это будет вести к дальнейшему ухудшению социального положения людей. Есть известная поговорка: «Если не кормить свою армию, то придётся кормить чужую», – заявил Джемилев.

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