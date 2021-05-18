Джемилев угрожает русским изгнанием из Крыма

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Рано или поздно сторонники России будут выгнаны из Крыма.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил бывший главарь запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа, депутат парламента Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая по случаю очередной годовщины депортации крымских татар с территории полуострова, Джемилев обвинил советскую Россию в преступлениях и пригрозил вернуть контроль над Крымом.

«Преступления советского режима, который привел к гибели порядка 46% крымских татар, были справедливо квалифицированы постановлением Верховной рады Укрины от 12 ноября 2015 года как геноцид крымско-татарского народа. Для оправдания этого преступления и оправдания депортации в эти годы еще 13 этносов и народов Крыма, Северного Кавказа и немцев Поволжья был придуман миф об их нелояльности советскому режиму. Главной же целью, как об этом позднее писали даже в прессе послевоенного Крыма, было желание советской Компартии сделать Крым в стратегических и военных целях исключительно российской областью.

Эта трагическая дата до сегодняшнего дня, может быть, потеряла свою остроту, ведь прошло более трех четвертей столетия. Но события последних семи лет свидетельствуют о том, что российские правители ни на йоту не изменили своего отношения к народам, которые не намерены мириться с их диктатом, с их стремлением превратить как свой народ, так и народы захваченных территорий в покорных холопов…

Возвращение на свою родину стало возможным только в последние годы советской перестройки и особо после распада Советского Союза и провозглашения независимости Украины. И снова российская оккупация, снова репрессии, принуждение коренных жителей к выезду со своей родины, снова массовое заселение полуострова переселенцами из современной России, и снова террористический режим, который по многим своим параметрам похож на советский режим в самые его жесткие периоды.

Я абсолютно уверен в том, что рано или поздно оккупант будет выгнан с нашей территории и руки, посягнувшие на суверенитет и целостность Украины, будут поломаны. Но как скоро это случится, зависит от многих факторов. И, в первую очередь, от решительности самой Украины и ее высшего представительного законодательного органа – Верховной рады», – заявил Джемилев.

Глава республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что в годы украинского контроля над полуостровом тема депортированных искусственно политизировалась и использовалась меджлисовцами для межнациональной вражды.

«В годы украинской аннексии Крыма болезненная для полуострова тема депортации бессовестно использовалась в политических целях, для раскола многонационального крымского сообщества, для нагнетания напряженности и разжигания вражды, а зачастую и для личного обогащения тех, кто этим занимался. И сегодня Киев пытается продолжать эту порочную политику, спекулируя на трагедии. А профессиональные «борцы за права народа» по-прежнему выступают в привычной для себя роли провокаторов», – написал Аксенов в своем блоге.

Также глава республики раскритиковал сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах «вернуть оккупированный Крым».

«Зеленский, правда, не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его «заботу» и его «защиту». Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, – это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»?», – интересуется глава Крыма.