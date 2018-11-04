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05.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина
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Джемилев уже хоронит Варфоломея

Константинопольский патриарх Варфоломей, якобы подозревая, что русские начали на него охоту, дал своим приближённым распоряжение довести до конца вопрос автокефалии украинской церкви.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-главарь запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ещё в 90-е годы ездили с покойным депутатом Червонием встречаться с Варфоломеем, но тогда политическая ситуация была совсем другая. Да и в беседе с Эрдоганом по поводу автокефалии они говорили, что Варфоломей под большим давлением и России, и Греции. Но после агрессии России, с началом санкций против РФ, изоляции, атмосфера изменилась. И сейчас я знаю, что Варфоломей сказал своим приближённым: «Я не исключаю того, что меня русские убьют, но я прошу вас вопрос автокефалии украинской церкви довести до конца». Сейчас там такое решительное настроение», – утверждает Джемилев.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Джемилев рассказал, что обсудил с президентом Турции Эрдоганом вопрос предоставления автокефалии украинским раскольникам.

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