Джемилев уже хоронит Варфоломея

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Константинопольский патриарх Варфоломей, якобы подозревая, что русские начали на него охоту, дал своим приближённым распоряжение довести до конца вопрос автокефалии украинской церкви.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-главарь запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ещё в 90-е годы ездили с покойным депутатом Червонием встречаться с Варфоломеем, но тогда политическая ситуация была совсем другая. Да и в беседе с Эрдоганом по поводу автокефалии они говорили, что Варфоломей под большим давлением и России, и Греции. Но после агрессии России, с началом санкций против РФ, изоляции, атмосфера изменилась. И сейчас я знаю, что Варфоломей сказал своим приближённым: «Я не исключаю того, что меня русские убьют, но я прошу вас вопрос автокефалии украинской церкви довести до конца». Сейчас там такое решительное настроение», – утверждает Джемилев.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Джемилев рассказал, что обсудил с президентом Турции Эрдоганом вопрос предоставления автокефалии украинским раскольникам.