Джемилев заплутал в поисках места для собственной могилы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшему главарю запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутату Верховной рады Мустафе Джемилеву запрещён въезд на территорию российского Крыма – хоть живому, хоть мёртвому.

Об этом Джемилев рассказал в интервью «Суспильному», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Когда я выезжал, это было 19 апреля 2014 года, это на сессию Верховной рады, я еженедельно туда ездил, мне на границе зачитали постановление, где говорится, что на основании какого-то параграфа миграционной службы России мне запрещается въезд на территорию РФ сроком на 5 лет, то есть до 19-го года», – вспоминал Джемилев.

Он ответил, что не собирается в РФ, а ему напомнили: «Крым – тоже Россия».

«Я им, помню, тогда сказал, что вы очень большие оптимисты, если думаете, что до 19-го года будете здесь. Тогда я так думал», – признал свой просчёт меджлисовец.

Потом через адвоката он узнал, что в 2019 году вышло новое постановление о том, что ему запрещается въезд ещё на 15 лет, то есть до 2034 года.

«Понятно, что до 2034 года ни я, ни Путин уже на этом свете не будем. Но тут хитрость такая есть, что в соответствии с этими российскими правилами, они были при советском режиме тоже, что людям, которым запрещён въезд на территорию, даже после смерти нельзя. То есть если я умру, похоронить меня в Крыму они не дают разрешения.

А я очень хочу умереть на своей земле и быть похороненным там, поэтому надо торопиться. Я уже на пороге своего жизненного пути», – пожаловался Джемилев.